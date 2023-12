Tillának mindössze 1 perc kellett ahhoz, hogy élő adásban oltsa le Tóth Gabit és Köllő Babettet

Elérkezett a nagy nap, a Sztárban Sztár leszek! fináléja, amire már olyan sokan vártak. Négy versenyző maradt, de csak egyetlen győztes lehet, hiába zseniálisak mindannyian. Hatalmas a tét, egekben az izgalom, de természetesen poénkodásra is jut idő a műsorban, főleg, ha a műsorvezetőről, Till Attiláról van szó.

Köllő Babett / Fotó: MK

Tillán már a megérkezése pillanatában érezni lehetett, hogy a döntőt hatalmas show-vá fogja varázsolni a humorával, ezért annyira nem is volt meglepő, hogy amint meglátta Tóth Gabi és Köllő Babett uszályos ruháját, rögtön be is szólt nekik egy hatalmasat, aminek hallatán egyből kitört a nevetés a stúdióban:

Fel is takarítottátok a színpadot!

Úgy tűnt, hogy Majka sem nagyon érti, hogy miért kell ilyen hatalmas uszály egy ruhára, de a tippje szerint a gazdagok szokása, hogy ezzel is mutassák, mennyivel több pénzük van anyagra.

Íme Tóth Gabi ruhája:

Itt pedig Köllő Babett ruháját lehet megtekinteni: