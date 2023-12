„Hannika tiszta apja” – Tóth Gabi megmutatta kislánya, Hannaróza arcát

Ez a hétvége is jól kezdődik! Tóth Gabi vidám, közös fotót tett közzé az Instagram-oldalára a kislányával, Hannarózával. A csöppségről nemrég aggasztó hírek érkeztek, ugyanis kórházba került.

Fotó: tv2

„A kislányom most itt van velem és szerencsére már teljesen jól van. Valamilyen vírusfertőzést kapott, ami olyan erős tüneteket okozott nála, ami miatt az édesanyja úgy döntött, hogy jobb, ha egyenesen a kórházba viszi” – mondta az édesapa a Borsnak. Krausz Gábor hozzátette, Hannaróza születésnapját már családi körben, otthon ünnepelték meg és már minden a legnagyobb rendben van. „A kislányom már jól van és most is éppen játszunk. A Dancing után megtartottuk a születésnapját, most pedig pár napig nálam marad, amíg el nem indulok Ausztriába dolgozni. Senkinek nem kívánom azt az ijedséget, amikor apaként megtudja, hogy a gyermeke kórházba került, de Hannaróza jó kezekben volt, és hamar meg is gyógyították” – mondta Krausz Gábor, akinek szavait hétfőn osztotta meg a Bors.

A kislány jelenleg az édesanyjával van – derül ki Tóth Gabi Instagram-bejegyzéséből.

„Boldog szombat. Hannika jól van és köszöni a sok köszöntést”

– írta a szombat reggel kitett közös fotók mellé Tóth Gabi az Instagram-oldalán, melyhez rengeteg hozzászólás érkezett.

„Helyesek vagytok! Hannika tiszta apja!”

– írta egy hozzászóló. Nem ő az egyetlen, aki így látja.

„Tiszta apukája, nagyon édes”

– jegyezte meg más is.

Többen pedig csak dicsérték és szép napot kívántak az énekesnőnek és a kislányának.

„Nagyon édesek vagytok együtt! Élvezzétek egymást”

„Nagyon szép napot kívánok és kellemes hétvégét nektek! Nagyon cukik vagytok”

