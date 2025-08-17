Dennis Quaid: „A negyedik házasságom maga a földi mennyország!”

Az Egy kutya négy élete című film sztárja, Dennis Quaid öt éve él a negyedik házasságában, és a diplomás ingatlanos Laura Savoie-val remekül megvannak.

Dennis Quaid 2019 októberében kérte meg Savoie kezét (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

„Ez a legszorosabb kapcsolat, amit bárkivel is ápoltam” – áradozott Quaid a Fox News Digitalnak. „A negyedik házasságom maga a földi mennyország! Nem tudom, miért várt Isten ilyen sokáig azzal, hogy elhozza nekem Laurát vagy engem elvigyen hozzá, de örülök, hogy végül csak összehozott minket.”

Quaid 2019 októberében kérte meg Savoie kezét, amikor a nő PhD-hallgató volt az egyik texasi egyetemen. A kissé vicces hátterű eljegyzésre akkor került sor, amikor a pár épp Hawaiin nyaralt.

„A lánykérés végül a Teknős Öbölnél történt meg, eléggé spontán” – mesélte a tavaly bemutatott Reagan-film címszereplője korábban az Extra Magazinnak. „Másfél hónapon át a jegygyűrű mindig nálam volt, hátha eljön a tökéletes pillanat. Hawaiin el is jött. Laura épp szelfit akart készíteni, amikor hirtelen előkaptam az ékszert, és megkérdeztem: hozzám jössz?”

A Kimberly Buffingtonnal közös ikreivel, Zoéval és Tommal ma is gyakran találkozik Quaid (Fotó: Profimedia / hot! magazin)

Dennis Quaid és Savoie között 39 év van

A pár 2020 júniusában házasodott össze, Savoie már Quaid negyedik felesége. Elsőként 1978 és 1983 között volt házas P. J. Soles színésznővel, másodjára Meg Ryant vette el 1991-ben, a következő évben egy fiuk is született, Jack. Tíz év után elváltak. Harmadik frigye 2004 és 2008 között volt Kimberly Buffingtonnal, akitől ikrei születtek, Thomas és Zoe. Laurával már nem vállalnak közös babát, anélkül is boldogok.

„Egyszerűen imádom őt emberként!” – állította Quaid a UsMagazine-nak Savoie-ról. „A jellemét, az intelligenciáját és persze a mesebeli szépségét is. Még sosem találkoztam olyannal, aki ennyire szerelmes lenne az életbe. Inspiráló vele élnem, a veleszületett pozitivitása rengeteg örömet hoz a szürke hétköznapokba is” – idézi szavait a legfrissebb hot! magazin.