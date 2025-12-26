Vasvári Vivi forró miniruhában ünnepel - Fotó

Vasvári Vivi szexi fekete ruhában hódít karácsonykor is. Nemrég Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy hazafelé tart szülővárosába, Nyíregyházára. Úgy tűnik, már megérkezett és azonnal kirittyentette magát egy buli erejéig.

Vasvári Vivi szexi ajándékot szánt követőinek

Forrás: YouTube Life

A sztáranyuka nem hagyta szexi fotók nélkül rajongóit. Az ünnepek alatt is elegáns és dögös a bulihangulatú fotón.

Vasvári Vivi szűk miniruhában villantotta hosszú combjait

Vivi karácsonyi meglepetése egyszerre stílusos, szexi és magabiztos. Az örömteli képen jól látni, hogy barátnőjével kipihenik végre az egész év fáradalmait. Nemsokára pedig jön a Szilveszter, aminél el sem tudjuk képzelni, hogy fogja tudni felülmúlni magát.

Forrás: Vasvári Vivi Instagram-sztori

Vivi azonban nemcsak ezzel a fotóval jelentkezett be az ünnepek alatt.

Egy cuki, közös családi fotóval is kedveskedett a rajongóknak, amin az egész család letisztult, barack színben pompázik. A poszt alatt rengetegen kívánnak viszont boldog ünnepeket a családnak.

Vasvári Viviék karácsonyfája pedig nem a visszafogottságról árulkodik, a hatalmas piros díszek, az extra kiegészítők luxus karácsonyi hangulatot teremtenek az otthonukban. Jól látszik, hogy Vivi és családja most az egész éves fáradalmakat pihenik ki és jól meg is adják a módját.