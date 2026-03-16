Margot Robbie – meglepő dolgot állít a plasztikai sebész a hollywoodi szexbombáról

Habár Margot Robbie mindig is közbeszéd tárgya volt elképesztő színészi alakításai miatt, most a megváltozott küldeje miatt került reflektorfénybe. Egy beverly hills-i plasztikai sebész, Dr. Jay Calvert nem kertelt: közölte, szinte biztos, hogy a színésznő kozmetikai beavatkozáson esett át, miután feltűnően vékonyabb lett az arca.

Margot Robbie új külsejére először a párizsi divathéten, a Chanel bemutatóján figyelhettek fel a rajongók. Épp ezért összevetésként az ott készült képeket használta a színésznő korábbi fotóival dr. Calvert, aki a következő ítéletet mondta:

Úgy tűnik, valamilyen sebészeti beavatkozás történt. Elképzelhető, hogy arcpárna-eltávolításon esett át, amit bichectomiának is neveznek. Ez egy olyan kozmetikai beavatkozás, melynek során az arc belső zsírszöveteinek egy részét eltávolítják, hogy élesebb arcvonalat alakítsanak ki.

A szakember azt sem zárja ki, hogy Margot Robbie kisebb arcimplantátumot kapott. Sőt, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a két beavatkozást egyszerre végezték el – idézi a Life.hu a szakember gondolatait.

Margot Robbie: kozmetikai műtét helyett extrém fogyás áll a háttérben?

Bár Dr. Calver inkább a plasztikai beavatkozás felé hajlik, kiemelte, a színésznő arcvonásainak változását akár részben egy gyors fogyás is magyarázhatja. Ezt találgatták a Barbie-film sztárjának rajongói is, akik szerint elképzelhető, hogy Robbie fogyókúrás injekciót használt. A szakember hozzátette, Hollywoodban az utóbi időben ismét divatba jött a rendkívül vékony, éles arc. Mi több, úgy véli, hogy a korábban népszerű, feltöltött arcvonásokkal járó esztétikai irányzat most háttérbe szorul, és egy természetesebbnek ható, de jóval soványabb arcforma válik ismét divatossá. Kiemelte, ez azonban nem mindenkinek áll jól, szerinte a színésznőnek sem.

Nem igazán rajongok ezért a kissé kísérteties kinézetért. A természetes arcvonásai sokkal vonzóbbak, előnyösebbek voltak számára.

– osztotta meg véleményét a színésznő külsejéről a neves plasztikai sebész.