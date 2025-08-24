„A legjobb dolog a világon” - őszintén vallott az anyaságról Margot Robbie

Margot Robbie életébe egy évvel ezelőtt hatalmas boldogság költözött, amikor életet adott a kisfiának. A Tom Ackerlyvel közös gyermekének a nevét még nem hozta nyilvánosságra, de az Entertainment Tonight-nak adott interjújában azt elárulta a színésznő, mit érez a kicsi iránt, és számára milyen érzés anyának lenni.

Margot Robbie az anyaságról vallott Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Margot Robbie imád anya lenni

A színésznő az interjúban sokat nem árulta el kisfiáról, de annyit azért elmondott, hogy imád anya lenni, és ez a legjobb dolog az életben. Margot Robbie elárulta, hogy miért nem beszél róla bővebben.

Akinek van gyereke, úgyis tudja, nem kell neki magyarázni, akinek pedig nincs, az talán halálosan unja azt hallgatni, milyen szülőnek lenni

- mondta nevetve a színésznő, majd hozzátette:

„Egyszerűen a legjobb dolog a világon”.

Margot Robbie és férje, Tom Ackerley először a második világháborús dráma, a Suite Française forgatásán találkozott 2013-ban, ahol Ackerley rendezőasszisztensként dolgozott, míg Robbie Celine Joseph szerepét játszotta. 2016 decemberében házasodtak össze az ausztráliai Byron Bay-ben - emlékeztet cikkében az ENews.