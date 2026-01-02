RETRO RÁDIÓ

Most jött a tragikus hír: holtan találtak rá az Oscar-díjas színész lányára

A mentősök a helyszínen halottnak nyilvánították a nőt. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta Tommy Lee Jones lányának a halálát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 07:45
gyász tragédia Tommy Lee Jones elhunyt

Tommy Lee Jones 34 éves lányát, Victoriát holtan találták egy előkelő San Franciscó-i szállodában, újév napján, a hajnali órákban.

Holtan találtak rá az Oscar-díjas színész lányára Fotó: Shutterstock

Elhuny Tommy Lee Jones lánya

A San Francisco-i tűzoltóság a Daily Mailnek megerősítette, hogy csütörtök hajnali 2.52-kor riasztották őket a Fairmont San Francisco szállodához.

Egy harminc év körüli fehér nőt találtak, és értesítették a szálloda személyzetét. Újraélesztést végeztek, de a helyszínre érkező mentők halottnak nyilvánították. Elvégezték az újraélesztést, de a helyszínre kiérkező mentőszolgálat munkatársai halottnak nyilvánították

– közölte egy forrás.

Később kiderült, hogy az áldozat Tommy Lee Jones 34 éves lánya, Victoria volt. 

„2026. január 1-jén körülbelül hajnali 3.14-kor a San Francisco-i rendőrség tisztjei reagáltak egy hívásra a Mason utca 900-as háztömbjében található szállodához egy elhunyt személyről szóló jelentés miatt. A halottkém megérkezett a helyszínre és vizsgálatot folytatott” – derül ki a rendőrség közleményéből.

Victoria Kafka Jones 1991. szeptember 3-án született, 2002-ben pedig már sor került filmes debütálására, apja filmjében, a Men in Black 2-ben kapott egy kisebb szerepet. Gyerekként számos színészi projektben szerepelt, köztük egy 2005-ös One Tree Hill epizódban, és ugyanebben az évben egy szerepet játszott egy westernben, a The Three Burials of Melquiades Estrada-ban, amelyet az édesapja rendezett. Utoljára a One Tree Hill-ben tűnt fel, ami után nem vállalt több színészi munkát, de felnőttként időnként elkísérte apját vörös szőnyeges eseményekre.

Az egyelőre nem ismert, hogy Victoria halálát mi okozta - írja a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu