Szuperák Barbara és Jolly lelépett az országból, a sztárpár már a szilvesztert sem töltötte itthon

Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly sokak kedvence. Az énekespár egész évre be van táblázva, fellépés fellépés hátán, és közben az új dalok is születnek. Nem csoda, ha év végére teljesen kifáradnak, és pihenésre van szükségük. Ám a mindig aktív páros nem az otthonuk falai között képzelte el a jól megérdemelt lazítást: meg sem álltak Amerikáig, ahonnan jó ideig vissza sem jönnek…

Szuperák Barbi és Tarcsi Zoltán Jolly külföldön ünnepelték az újévet (Fotó: Instagram/Szuperák Barbie)

Amerikában mulatozott Jolly és a párja

Jolly és Szuperák Barbi évek óta szerelmes Amerikába, többször jártak már a tengerentúlon. Az újévet is ott töltötték – és ez esetben nem csak egy pár napos kiruccanásról volt, illetve van szó.

„Szilveszter előtt néhány nappal érkeztünk meg New Yorkba. Régi vágyam volt, hogy lássam az itteni hatalmas karácsonyfát. De a szenteste az számomra szigorúan a családdal telik, így arra a döntésre jutottunk, hogy december utolsó napjaiban utazunk ki” – mesélte a Metropolnak a műsorvezetőként is jól szuperáló énekesnő.

Jolly és Barbi barátokkal, New Yorkban ünnepelte az éjfélt

(Fotó: Instagram/Tarcsi Zoltán Jolly)

„Elsősorban pihenni jöttünk, de mikor megtudták az itt élő magyarok, hogy kint leszünk, szerették volna, ha énekelünk nekik egy kicsit. Így egy igazi örömzenés koncertet adtunk szilveszterkor, nagyon otthonos lett a hangulat, ilyen messze Magyarországtól is” – mosolygott Barbi.

Haza sem jönnek egy ideig a szerelmesek

„Most egy kis körutazást terveztünk meg: innen Floridába megyünk, majd Miamiba. Elég mókás, mert most nagykabát és csizma kell, viszont a következő állomásoknál nyári idő van. Szóval elég trükkösen kellett bepakolni a bőröndöt: a vastag pulcsik mellett bikinit is csomagoltam” – mesélte Barbi.

Szóval elég mozgalmas hetek elé nézünk. És itt még nincs vége a terveknek!

– nevetett. „Még októberben, a drágám szülinapján Dominikán voltunk, és annyira beleszerelmesedtünk a Karib-tengerbe, hogy elhatároztuk, hazafelé útba ejtjük azt is” – árulta el a kalandvágyó énekesnő, aki tavaly Jolly menyasszonya lett.