Sokkoló kijelentést tett mindenki kedvenc színésznője: egy időre visszavonul

Minden filmes díjátadón tarol a nyár sikerfilmje, a Barbie, és vele együtt a főszereplő, Margot Robbie is. A sztár azonban most mindenkit meglepett, mikor bejelentette, egy időre felhagy a filmezéssel - írja a Daily Mail.

Margot Robbie nem akarja, hogy megutálják Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az ausztrál színésznő az utóbbi években nagyon termékeny volt, filmjei javát imádta a közönség és a kritikusok köre is, mégsem a fáradtságra hivatkozva szabadságolja magát.

Mostanra már mindenki megunta Margot Robbie-t?

Szerintem mostanra már mindenki megunta, hogy mindig engem lát. Valószínűleg ideje lenne eltűnnöm egy időre a vászonról. Őszintén, ha rövid időn belül forgatnék még egy filmet, az emberek azt mondanák: már megint ő? Az egész nyarat vele töltöttük, már elég volt belőle

- nyilatkozta vidáman a színésznő, aki akár még a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat is elnyerheti a Barbie révén, amelyben Ryan Gosling volt a partnere.

Robbie azt is bevallotta, még nincs terve, mit csinál a szabadság alatt, azonban producerként eddig is közreműködött több filmben, így valószínűleg a színfalak mögé vonul vissza. Korábban azt is elárulta, nagy álma, hogy egyszer rendezhessen egy filmet.