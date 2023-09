Tudtad? Minden másodpercben három Barbie-t vásárolnak a világban

Barbie baba először 1959. szeptember 6-án jelent meg. A mai napig, azaz már több mint 60 éve, hogy egyike a legkelendőbb divatbabáknak. A megteremtőjének egy amerikai üzletasszonyt, Ruth Handlert tartják, akit egy német baba, a Bild Lili ihletett meg.

Ruth Handler lánya, Barbara játékát figyelve vette észre, hogy gyermeke szereti a papírbabákat felnőtt ruhákba öltöztetni. Abban az időben a legtöbb gyermekjátékbaba gyermeket ábrázolt. Ruth ezt a piaci rést felfedezve megosztotta elképzelését egy felnőtt öltöztetőbabáról férjével, aki akkor a Mattel játékvállalat egyik alapítója volt. A férfi azonban nem látott lehetőséget az ötletben.

Egy 1956-os európai út során, amit gyermekeikkel, Barbarával és Kennethtel tettek, Ruth rátalált egy német játékbabára, Bild Lillire. A felnőtt alakú Lilli baba pont olyan volt, mint amilyen Handler képzeletében megjelent. Lilli öntudatos nő volt, aki tudta, mit akar és nem habozott lépéseket tenni álmai valóra váltásáért. Ezzel példát mutatva azoknak, akik játszottak vele.

A kezdeti fekete-fehér zebracsíkos úszódresszt hordó és lófarokba fogott frizurás Barbie-t sok egyéb változat követte. Kezdetben két verzióban volt kapható: szőke és barna hajjal. A baba, mint „Tinédzser divatmodell” került forgalomba, a ruháit a Mattel divattervezője: Charlotte Johnson kreálta. Az első Barbie-kat Japánban gyártották le, a ruháikat is ott varrták neki. Az első évben becslések szerint 350 000 darabot adtak el.

Ruth Handler számára fontos volt Barbie felnőtt megjelenése annak ellenére is, hogy a piaci kutatások kimutatták, jó pár szülő volt elégedetlen a baba kinézete miatt, amik a játék testarányait tekintve határozottan egy felnőtt nő adottságaihoz voltak hasonlóak.

A babához különféle egyéb árucikkeket is forgalmaznak, mint például könyveket, videójátékokat és a főszereplésével animációs film is készült. Csaknem egyedülálló módon lett kulturális ikon, annyira hogy 2023-ban vígjáték is készült róla.

A Barbie film egy 2023-ban bemutatott amerikai fantasy filmvígjáték, melyet Greta Gerwig és Noah Baumbach forgatókönyvéből Gerwig rendezett. A főbb szerepekben Margot Robbie és Ryan Gosling látható.

Az Amerikai Egyesült Államokban 2023. július 21-én, Magyarországon egy nappal korábban, július 20-án mutatták be a mozikban.

A történet szerint Barbie egy átlagos Barbie-lány a Barbie babák világában, ám egy napon furcsa dolgok kezdenek történni vele: eszébe jut a halál, egyenes talppal kezd el járni, leesik a tetőről... Hogy kiderítse, miért történnek ilyenek vele, elutazik az emberek világába, ahová Ken is vele tart.

Kritikák alapján voltak a nézők vegyes érzelmekkel és véleménnyel távoztak a film végeztével. Volt, aki azonosulni tudott a film mondanivalójával és volt, aki nem tudott elvonatkoztatni a játékbaba motívumától.

Hatalmas buli lesz ma a Kobuci kertben

Bulizzunk egy nagyot a még kellemes, kora őszi melegben és köszönjünk el együtt az idei nyártól szeptember 6-án a KOBUCI Kertben. A Farkas Róbert vezette páratlan Budapest Bár ez alkalommal kiegészül Behumi Dórival, Rutkai Borival, Ferenczi Gyurival, Lovasi Andrással, Mező Misivel és Szűcs Krisztiánnal. A Budapest Bár a szívbe markoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává.

Jegyek elővételben az online jegyrendszeren keresztül, valamint a helyszíni jegypénztárban lehetséges, továbbá normál jegyek a koncert napján online, illetve a helyszíni jegypénztárban, nyitvatartási időben kaphatóak.

155 éve már, hogy elhunyt Szendrey Júlia

Szendrey Júlia Keszthelyen született 1828. december 29-én. Legtöbben úgy ismerik mint Petőfi Sándor felesége, de sokkal több volt annál.

Író, költő és fordító is volt. Az ő nevéhez kötődik az Andersen-mesék magyarra fordítása. Később, Petőfi halála után Horváth Árpád történész felesége lett. Koppenhágában köztéri szobrot állítottak a tiszteletére. Ez a szobor a legészakibb köztéri szobor, ami magyar személynek állít emléket.

Igazi nyári meleg lesz ma

Zavartalan lesz a napsütés, ezzel együtt tovább melegszik az idő. A csapadék teljesen kizárt, akár 25–31 fokot is elérhetünk a délutáni órákban. Részletesebben a Köpönyeg oldalán informálódhattok. Hétvégére még melegebb idő várható, akár a 30 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet.