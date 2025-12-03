Milliárdokról van szó! Rengeteg pénzzel támogatja a kórházak felújítását a kormány
Facebookon jelentette be,
Orbán Viktor a Facebook oldalán osztotta meg a hírt: rengeteg kórházat és szakrendelőt támogattak a felújításban.
A kormány támogatásával Budapesten 11 országos és 13, a fővárost és az agglomerációt ellátó kórházat és 32 szakrendelőt fejlesztettünk. A ma átadott Szeretetkórházat 8 milliárd forinttal támogatta a kormány. Az itt dolgozóknak jó munkát kívánok!
- írta a miniszterelnök a Facebookon.
