Milliárdokról van szó! Rengeteg pénzzel támogatja a kórházak felújítását a kormány

Facebookon jelentette be,

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Orbán Viktor Szeretetkórház Budapest

Orbán Viktor a Facebook oldalán osztotta meg a hírt: rengeteg kórházat és szakrendelőt támogattak a felújításban.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Fotó: MW

A kormány támogatásával Budapesten 11 országos és 13, a fővárost és az agglomerációt ellátó kórházat és 32 szakrendelőt fejlesztettünk. A ma átadott Szeretetkórházat 8 milliárd forinttal támogatta a kormány. Az itt dolgozóknak jó munkát kívánok!

- írta a miniszterelnök a Facebookon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
