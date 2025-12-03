Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése! Ez sokakat érint
Elindult valami újdonság. A miniszterelnök hírcsatornát indított.
Orbán Viktor Facebookon osztotta meg a hírt, miszerint saját hírcsatornát indított, amelyhez bárki csatlakozhat.
Orbán Viktor: Iratkozzatok fel!
Szerdán osztotta meg a Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, hogy mostantól bárki csatlakozhat saját hírcsatornájához. Ez abból áll pontosan, hogy aki feliratkozik erre, annak a miniszterelnök privát üzenetben küldi a saját híreit. Így biztatott a csatlakozásra:
Elindult a hírcsatornám.
Egyenesen Viktortól
Iratkozzatok fel!
