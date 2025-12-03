Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése! Ez sokakat érint

Orbán Viktor Facebookon osztotta meg a hírt, miszerint saját hírcsatornát indított, amelyhez bárki csatlakozhat.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Iratkozzatok fel!

Szerdán osztotta meg a Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, hogy mostantól bárki csatlakozhat saját hírcsatornájához. Ez abból áll pontosan, hogy aki feliratkozik erre, annak a miniszterelnök privát üzenetben küldi a saját híreit. Így biztatott a csatlakozásra:

Elindult a hírcsatornám. Egyenesen Viktortól Iratkozzatok fel!

- írta a Facebookon.