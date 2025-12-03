RETRO RÁDIÓ

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése! Ez sokakat érint

Elindult valami újdonság. A miniszterelnök hírcsatornát indított.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
hírcsatorna miniszterelnök Orbán Viktor

Orbán Viktor Facebookon osztotta meg a hírt, miszerint saját hírcsatornát indított, amelyhez bárki csatlakozhat.

Orbán Viktor Fotó: MW
Orbán Viktor: Iratkozzatok fel!

Szerdán osztotta meg a Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, hogy mostantól bárki csatlakozhat saját hírcsatornájához. Ez abból áll pontosan, hogy aki feliratkozik erre, annak a miniszterelnök privát üzenetben küldi a saját híreit. Így biztatott a csatlakozásra:

Elindult a hírcsatornám.

Egyenesen Viktortól

Iratkozzatok fel!

- írta a Facebookon.

