Orbán Viktor a Tisza-csomagról: „az adóemelés csak a jéghegy csúcsa”

A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos. Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – hangzott a Tisza alelnökének örökbecsűje. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt.

Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorítócsomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.

Legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba