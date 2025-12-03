Orbán Viktor a Tisza-csomagról: „az adóemelés csak a jéghegy csúcsa”
Orbán Viktor megosztotta a gondolatait a Tisza-csomagról.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg a gondolatait a Tisza-csomagról, amiben elmondása szerint az adóemelés csak a jéghegy csúcsa, hiszen megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.
A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos. Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – hangzott a Tisza alelnökének örökbecsűje. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt.
Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorítócsomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.
Legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
