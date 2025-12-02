Orbán Viktor: „Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket”

Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor kedden délelőtt a Facebook-oldalán egy posztban reagált a Tisza Párt kiszivárgott adótervére. Mint fogalmazott, 600 oldalnyi tömény balos megszorítás.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Mindenkinek joga van megismerni őket

Ennek kapcsán a miniszterelnök egy újabb posztot tett közzé. Mint írta, a mindenkinek joga van megismerni őket.

Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet… Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket

- fűzte Orbán Viktor a videóhoz, melyet alább tudsz megtekinteni.