Orbán Viktor: „Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket”
Videón mutatta be őket a miniszterelnök.
Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor kedden délelőtt a Facebook-oldalán egy posztban reagált a Tisza Párt kiszivárgott adótervére. Mint fogalmazott, 600 oldalnyi tömény balos megszorítás.
Orbán Viktor: Mindenkinek joga van megismerni őket
Ennek kapcsán a miniszterelnök egy újabb posztot tett közzé. Mint írta, a mindenkinek joga van megismerni őket.
Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet… Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket
- fűzte Orbán Viktor a videóhoz, melyet alább tudsz megtekinteni.
