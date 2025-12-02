RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket”

Videón mutatta be őket a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Orbán Viktor Tisza Párt terv

Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor kedden délelőtt a Facebook-oldalán egy posztban reagált a Tisza Párt kiszivárgott adótervére. Mint fogalmazott, 600 oldalnyi tömény balos megszorítás.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Mindenkinek joga van megismerni őket

Ennek kapcsán a miniszterelnök egy újabb posztot tett közzé. Mint írta, a mindenkinek joga van megismerni őket.

Baloldali megszorítócsomag, adóemelés, privatizált egészségügy. Választást kell nyerni, utána mindent lehet… Ezek a Tisza párt tervei. Mindenkinek joga van megismerni őket

- fűzte Orbán Viktor a videóhoz, melyet alább tudsz megtekinteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
