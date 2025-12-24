Szomorú ünnepek: Utolsó karácsonya lehet az idei a rákos beteg anyának

Egy anyuka sokkos állapotba került, amikor megtudta, ez lehet az utolsó karácsonya. A nő fájdalmat érzékelt, amiről azt hitte, hogy összefüggésben áll a szoptatással, de sajnos halálos kimenetelű rákos betegségnek bizonyult.

Halálos rákos betegségben szenved az édesanya Fotó: freepik.com / Illusztráció / freepik.com / Illusztráció

Rákos betegségben szenved az édesanya

A 39 éves angol Angel Madu először azt hitte, hogy a mellkasi fájdalma a fia szoptatásától ered. Egy idő után azonban kiderült, hogy mellrákról van szó, amely mára áttétet képzett, és halálossá vált, már csak napok vagy hetek vannak hátra.

Az édesanya 2022 decemberében mellkasi fájdalmat kezdett érezni, de kezdetben a fia szoptatásának vagy a munkahelyi stressznek tulajdonította a fájdalmat.

De amikor a tünetek hetekig sem múltak el, úgy döntött, hogy elővigyázatosságból felkeresi háziorvosát, aki biztonság kedvéért elküldte egy mellklinikára. Ugyanazon a héten az ápolónő megdöbbentő diagnózist kapott: második stádiumú mellrákot találtak a szervezetében, ami műtéthez és kemoterápiához vezetett.

2024-re a betegség átterjedt a májára, a tüdejére, a csontjaira és a nyirokcsomóira. Ebben a hónapban megérkezett a szívszorító hír, hogy már nem lehet kezelni az anya állapotát, így már csak napjai vagy hetei vannak hátra.

Hogyan lehet felfogni, amikor közlik veled, hogy meg fogsz halni? Attól félek, hogy anya nélkül hagyom a gyönyörű gyermekeimet

Az anya december 23-ra repülőjegyet vett, hogy Mexikóba utazhasson speciális rákkezelésre, ami egy utolsó esélye a felépülésre. A család azonban nem adja fel a küzdelmet.

A családnak pénzre volt szüksége az utazáshoz és a kezeléshez, amiben a barátaik, rokonaik és a közösségük segítette őket. Az édesanya ismerősei rendkívül önzetlen és szeretetteljes nőként ismerték meg, ezért mindent megtesznek, hogy segíteni tudjanak rajta - írja a Mirror.