„Ő volt az én hercegnőm, és mindig is az marad” – Influenzával ment be, a sürgősségin hunyt el a 28 éves Zoe

Karácsony estéjén, mindössze 28 évesen halt meg Zoe Bell, egy fiatal ápolónő, aki influenzával ment be a sürgősségire. Édesapja, Nick Bell szerint lánya soha nem kereste volna fel a kórházat, ha nem lett volna nagyon rosszul, mégis órákig kellett várnia az ellátásra.

Influenzával kezdték kezelni, mégis elhunyt / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

„Ő volt a hercegnőm, és mindig az is marad. Ezerszer elmondtam neki, hogy szeretem” – mondta megtörten az apa.

Zoe az ápolói képzésének az utolsó évében járt, és kimerülten dolgozott 12 órás műszakokban a Stoke Mandeville Kórházban. Bár már napok óta rosszul érezte magát, csak akkor ment kórházba, amikor állapota drámaian megromlott.

A fiatal nőt este felvették a betegek közé, de csak órákkal később vizsgálta meg egy orvos. Addigra már vért köhögött, nem kapott levegőt, zavart volt. A röntgen súlyos tüdőgyulladást és szepszist mutatott ki.

„Olyan volt, mintha egy nagy sebességgel száguldó vonaton ülnék, ami a katasztrófa felé tart” – emlékezett vissza az apa.

Az intenzív osztályon az orvosok még biztatták a családot: Zoe fiatal, erős, rendbe fog jönni. Ám alig 40 perccel később összeomlott. Délután öt órakor már csak öt százalék esélyt adtak neki az életben maradásra.

„Folyamatosan beszéltem hozzá. Tudtam, hogy eszméletlen, de mondtam neki, hogy rendben lesz, és hogy szeretem. Ezerszer is.”

Zoe szíve a műtőben megállt. Az orvosok már nem tudták újraéleszteni.

„Húsz órával korábban még besétált a kórházba influenzával. Hogyan lehet, hogy meghalt?” – tette fel a kérdést az összetört apa.

A család számára a karácsony örökre megváltozott.

„Azt hittem, hazaviszem, betakarom, és együtt gyógyulunk meg karácsonyra. Ehelyett nélküle jöttünk haza” – mondta Nick.

Zoe halálát szepszis, influenza B, súlyos tüdőgyulladás és szívelégtelenség okozta. Egy fiatal nő, aki mások életét ápolóként mentette, már nem kapott második esélyt