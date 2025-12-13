RETRO RÁDIÓ

„Egyik pillanatról a másikra összeesett” – Leukémiás lett Zolika

Segítséget kérnek a kisfia szülei. A leukémiás Zolika több mint száz napot töltött már kórházban.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.13. 10:30
leukémiás zolika kórház

„Egyik reggel elmentünk biciklizni és amikor indultunk haza, egyik pillanatról a másikra összeesett mellettem” – kezdte szívszorító történetüket az a családanya, aki bármit megtenne leukémiás kisfia egészségéért.

leukémiás
Zolika leukémiás, családjának segítségre van szüksége / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Amikor Zolika kórházba került csakhamar kiderült, hogy nagy a baj. Két eltérést is mutatott a vérképe. További vizsgálatok után derült ki, hogy a probléma forrása nem más mint leukémia.

Az orvosok késlekedés nélkül elkezdték a kisgyermek kezelését. Ám még így is 49 kemoterápiás kezelésre volt szüksége Zolikának.

„106 nap után mehetünk haza először 5 napra, mert utána következett a kemoterápia. 1 hónap bentlét után 2 napot otthon voltunk ” - sorolta megpróbáltatásaikat a kétségbeesett szülő.

Ismétlődő kemoterápiás kezelésben részesítették az orvosok Zolikát, akinek végül meg kellett szakítani a kezelését. A kisfiú ugyanis az erős kemoterápiától hasnyálmirigy gyulladást kapott, a szervezete pedig tele lett cisztával. Majd mindezek után újabb végeláthatatlan megpróbáltatás sorozat várt a leukémiás kisgyermekre. Összetett életmentő kezelése 2025 július 22-én ért véget.

Szeptemberben elkezdte az ovit, nagyon jól érzi magát a gyerekek között​, de csak fél napot tölt ott, Mivel a szegedi kórház ennyi engedélyez, így még mindig nem tudok elmenni dolgozni– nyilatkozta a szülő. A családnak így minden segítségre szüksége van a továbbiakban. 

Ha szeretnéd Zolikát gyógyuláshoz segíteni azt a Remény alapítványon keresztül teheted meg.

Íme a leukémiás Zolika

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu