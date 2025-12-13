„Egyik pillanatról a másikra összeesett” – Leukémiás lett Zolika

„Egyik reggel elmentünk biciklizni és amikor indultunk haza, egyik pillanatról a másikra összeesett mellettem” – kezdte szívszorító történetüket az a családanya, aki bármit megtenne leukémiás kisfia egészségéért.

Zolika leukémiás, családjának segítségre van szüksége / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Amikor Zolika kórházba került csakhamar kiderült, hogy nagy a baj. Két eltérést is mutatott a vérképe. További vizsgálatok után derült ki, hogy a probléma forrása nem más mint leukémia.

Az orvosok késlekedés nélkül elkezdték a kisgyermek kezelését. Ám még így is 49 kemoterápiás kezelésre volt szüksége Zolikának.

„106 nap után mehetünk haza először 5 napra, mert utána következett a kemoterápia. 1 hónap bentlét után 2 napot otthon voltunk ” - sorolta megpróbáltatásaikat a kétségbeesett szülő.

Ismétlődő kemoterápiás kezelésben részesítették az orvosok Zolikát, akinek végül meg kellett szakítani a kezelését. A kisfiú ugyanis az erős kemoterápiától hasnyálmirigy gyulladást kapott, a szervezete pedig tele lett cisztával. Majd mindezek után újabb végeláthatatlan megpróbáltatás sorozat várt a leukémiás kisgyermekre. Összetett életmentő kezelése 2025 július 22-én ért véget.

„Szeptemberben elkezdte az ovit, nagyon jól érzi magát a gyerekek között​, de csak fél napot tölt ott, Mivel a szegedi kórház ennyi engedélyez, így még mindig nem tudok elmenni dolgozni” – nyilatkozta a szülő. A családnak így minden segítségre szüksége van a továbbiakban.

Ha szeretnéd Zolikát gyógyuláshoz segíteni azt a Remény alapítványon keresztül teheted meg.

Íme a leukémiás Zolika