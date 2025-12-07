A legszebb karácsonyi ajándék: így ünnepelhet idén a kisfiú, aki az élete felét kórházban töltötte

Az idei karácsony minden eddiginél különlegesebb lesz a hétéves Freddie Gilbert számára, mivel több év kezelést követően végre rákmentesen fogja megünnepelni. A kisfiú - aki eddigi élete csaknem felét kórházban töltötte -, mindössze négyéves volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála, nem sokkal azután, hogy mindkét nagyszülőjét elvesztette a karantén alatt.

Élete jelentős részét kórházban töltötte a kisfiú, de az idei ünnep egészen más lesz / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Idén otthon ünnepelhet a kisfiú, aki élete közel felét kórházban töltötte

Freddie 2022 áprilisában a családjával Thaiföldön nyaralt, amikor hirtelen megbetegedett és nehezen tudott járni. Amikor hazatértek az Egyesült Királyságba, egy vérvizsgálat kimutatta, hogy Freddie akut limfoblasztos leukémiában szenved, a betegség egy agresszív formájában, amely nagyon gyorsan lefuthat és sürgős kezelést igényel. A kisfiú ezt követően a Royal Marsden Kórházba került, ahol megkezdték a kemoterápiát. Három év kezelés után most remisszióban van, az pedig, hogy végre otthon lehet, az édesapja, Francis szerint, a legszebb karácsonyi ajándék. Kivált a tavalyi év után, amikor a kisfiú a karácsony előtt napot, a születésnapját, valamint az újévet is kórházban töltötte.

A tavalyi év brutális volt. Megpróbáltuk különlegessé tenni: elvittük egy étterembe és korcsolyázni, de Freddie olyan rosszul volt, hogy nem tudta kiélvezni

- emlékezett vissza a 45 éves férfi Kingston upon Thames-ből. Hozzátette, bár a kisfiú bátran nézett szembe a kezelésével, a mellékhatások nagyon megviselték őt. Azt is elmesélte, hogy amikor Freddie haja kihullott, a feleségével, Lizzie-vel együtt leborotválták a fejüket, hogy így nyújtsanak neki támogatást.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy idén megünnepelhetjük Freddie kezelésének végét. Megérdemel egy kórházi tartózkodás nélküli ünnepet. Az, hogy otthon van, látjuk, ahogy visszatér az étvágya, valamint boldognak és egészségesnek látjuk, a legjobb ajándék, amit csak kérhettünk

- tette hozzá Francis.

Annak ellenére, hogy az életének közel 40 százalékát kezeléseken töltötte, továbbra is iskolába járt, barátokat szerzett és rengeteg erőt tanúsított. Freddie egy harcos

- mondta el az édesapa.