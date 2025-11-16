Először azt mondták, csak növekedési fájdalom: lesújtó diagnózist követően hunyt el a 16 éves fiú
Senki sem számított arra, hogy ez lesz a vége. A fiatal fiú egy nappal a sokkoló diagnózis után örökre elment.
Amikor a 16 éves Harley Andrews rosszullétre kezdett panaszkodni, az orvosok megnyugtatták őt és a mostohaanyját, Gemmát is, hogy bizonyára csak vírusfertőzésről vagy növekedési fájdalomról van szó. Amikor azonban a tinédzser vizeletében vért fedeztek fel, a további vizsgálatok megrázó diagnózishoz vezettek, majd tragikus módon a fiatal fiú alig pár órával később elhunyt.
A végső diagnózis mindenkit lesokkolt
Harley, aki lelkes futballista és rögbijátékos volt a Nagy-Manchesterben található Leigh-ből, egészen a múlt hétvégéig semmiféle komolyabb aggodalomra utaló tünetet nem mutatott, mígnem vér jelent meg a vizeletében. November 8-án vették fel a Royal Bolton Kórházba, ahol leukémiát diagnosztizáltak nála, mielőtt másnap reggel, november 9-én meghalt.
A fiatal fiú a helyi amatőr futball kategóriában játszott, először az édesapja csapatában, a Leigh Townban, majd 2023 januárjában az Astley & Tyldesley FC-hez igazolt, ahol állítólag kulcsfontosságú szerepe volt a 2024-es bajnoki és kupagyőzelemben. A tinédzser tragikus halála után az ismerősök két adománygyűjtő oldalt is elindítottak, hogy támogassák a fiú szeretteit ebben a mostani nehéz helyzetben. A család egyik barátja, Kaylee Jackson, aki egyben Harley tanársegédje is volt a Newton Westpark Általános Iskolában töltött ideje alatt, egy minden tekintetben jó gyereknek írta le a kamaszt.
Fiatal, kedves, udvarias fiú volt. Minden gondolata a családja körül forgott, állandóan a testvéreivel és a barátaival volt. Szombaton kezdett rosszul lenni, ezért az apjával, Kevinnel és a mostohaanyjával kórházba ment kivizsgálásra. Gemma azt gondolta, valószínűleg csak antibiotikumokra van szüksége – arra a diagnózisra biztosan nem számított, amit végül kaptak. Alig néhány héttel korábban vitte el orvoshoz Harley-t, és azt mondta, növekedési fájdalomnak vagy vírusfertőzésnek tulajdonították a panaszait. Az ember nyilvánvalóan nem is gondol arra, hogy 16 évesen ennyire beteg lehet. Nem hiszem, hogy bármelyik szülőjének is feltűntek volna komolyabb tünetek. Gemma még mindig sokkos állapotban van a hír hallatán. Azt hiszem, még nem fogta fel
– mondta el Kaylee.
A tragédiát követően a helyi rögbiligacsapat, a Leigh East a Facebook-oldalán osztotta meg a szomorú hírt: mint írták, megtört szívvel jelentik be Harley, a korábbi junior játékosuk halálát. Kiemelték, hogy mindenkinek, aki csak ismerte őt, nagyon fog hiányozni, és örökké egy marad közülük – írja a The Sun.
A leukémia egyfajta vérrák, amely a csontvelőben lévő vérsejteket – általában a fehérvérsejteket – érinti. A tünetek nehezen észrevehetők, mivel gyakran általánosak, és más betegségekkel is összetéveszthetők. A leukémiát akut (agresszív, gyorsan, napok vagy hetek alatt alakul ki) vagy krónikus (kevésbé agresszív, lassan, hónapok vagy évek alatt alakul ki) kategóriákba sorolják. Az akut mieloid leukémia ritka betegségnek számít, ugyanakkor ez a leggyakoribb ráktípus gyermekeknél.
