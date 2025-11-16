Először azt mondták, csak növekedési fájdalom: lesújtó diagnózist követően hunyt el a 16 éves fiú

Amikor a 16 éves Harley Andrews rosszullétre kezdett panaszkodni, az orvosok megnyugtatták őt és a mostohaanyját, Gemmát is, hogy bizonyára csak vírusfertőzésről vagy növekedési fájdalomról van szó. Amikor azonban a tinédzser vizeletében vért fedeztek fel, a további vizsgálatok megrázó diagnózishoz vezettek, majd tragikus módon a fiatal fiú alig pár órával később elhunyt.

Nem sokkal a megrázó diagnózis után elhunyt a 16 éves fiú / Fotó: GoFundMe

A végső diagnózis mindenkit lesokkolt

Harley, aki lelkes futballista és rögbijátékos volt a Nagy-Manchesterben található Leigh-ből, egészen a múlt hétvégéig semmiféle komolyabb aggodalomra utaló tünetet nem mutatott, mígnem vér jelent meg a vizeletében. November 8-án vették fel a Royal Bolton Kórházba, ahol leukémiát diagnosztizáltak nála, mielőtt másnap reggel, november 9-én meghalt.

A fiatal fiú a helyi amatőr futball kategóriában játszott, először az édesapja csapatában, a Leigh Townban, majd 2023 januárjában az Astley & Tyldesley FC-hez igazolt, ahol állítólag kulcsfontosságú szerepe volt a 2024-es bajnoki és kupagyőzelemben. A tinédzser tragikus halála után az ismerősök két adománygyűjtő oldalt is elindítottak, hogy támogassák a fiú szeretteit ebben a mostani nehéz helyzetben. A család egyik barátja, Kaylee Jackson, aki egyben Harley tanársegédje is volt a Newton Westpark Általános Iskolában töltött ideje alatt, egy minden tekintetben jó gyereknek írta le a kamaszt.

Fiatal, kedves, udvarias fiú volt. Minden gondolata a családja körül forgott, állandóan a testvéreivel és a barátaival volt. Szombaton kezdett rosszul lenni, ezért az apjával, Kevinnel és a mostohaanyjával kórházba ment kivizsgálásra. Gemma azt gondolta, valószínűleg csak antibiotikumokra van szüksége – arra a diagnózisra biztosan nem számított, amit végül kaptak. Alig néhány héttel korábban vitte el orvoshoz Harley-t, és azt mondta, növekedési fájdalomnak vagy vírusfertőzésnek tulajdonították a panaszait. Az ember nyilvánvalóan nem is gondol arra, hogy 16 évesen ennyire beteg lehet. Nem hiszem, hogy bármelyik szülőjének is feltűntek volna komolyabb tünetek. Gemma még mindig sokkos állapotban van a hír hallatán. Azt hiszem, még nem fogta fel

– mondta el Kaylee.