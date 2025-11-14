Öt év után esett teherbe Ilona, drámai hír érkezett a szülés után

Egy gyönyörű nő öt év után esett teherbe, majd miután világra hozta elsőszülött gyermekét, szörnyű dolog történt. Nem sokkal a szülés után agyvérzést kapott, és meghalt.

Fél évtizednyi próbálkozás után esett teherbe a nő, aki tragikus mód elhunyt, mielőtt karjaiban tarthatta volna gyermekét (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Öt év után esett teherbe, szörnyű véget ért az édesanya szülése

A 32 éves Ilona Kazik sosem tarthatta karjaiban a kisgyermekét, mert nem sokkal azután hunyt el, hogy megszül. Az édesanyánál súlyos szülési vérzés lépett fel azt követően, hogy császármetszéssel megszülte gyermekét, Anthonyt a Luton Dunstable Egyetemi Kórházban Angliában.

Férjével, Rafallal 5 évig próbálkoztak, mire végre sikerült a várva várt teherbe esés. 2023-ban, a szülés előtti napon Ilonánál magas vérnyomást diagnosztizáltak, majd a gyógyszerek ellenére állapota romlani kezdett. Szülése után fájt a feje, hányt, majd elvesztette az eszméletét. Egy CT-vizsgálat kimutatta az agyvérzést, ezért a cambridge-i Addenbrooke's Kórházba szállították. Ám az orvosok semmit sem tudtak tenni, hogy megmentsék az anyuka életét, így február 25-én, 11 nappal Anthony születése után lekapcsolták Ilonát az életmentő készülékekről.

Rafal válaszokat akar kapni a kórháztól felesége halála kapcsán, az ezzel kapcsolatos vizsgálat november 17-én vesi majd kezdetét. A férfi orvosi műhibaperekre szakosodott ügyvédeket fogadott fel.

Ilona egy rendkívüli szeretettel rendelkező ember volt. Élvezte az emberekkel való törődést, és örömét lelte a legegyszerűbb dolgokban is

– idézi a férfi szavait a Mirror.

Rafal a tragédia óta felmondott a munkahelyén, hogy gondoskodhasson Anthonyról.

Körülbelül öt éve próbálkoztunk babával, és nagyon örültünk, amikor Ilona teherbe esett. A terhessége simán ment.

A férfi képtelen feldolgozni, hogy szeretett felesége bement a kórházba szülni, ahonnan sosem tért haza. Szerinte Ilona csodálatos anya lett volna.

„Soha nem tarthatta a karjaiban Anthonyt, és nem fogja látni felnőni sem. Szinte lehetetlen szavakat találni arra, mennyire traumatikus volt Ilona halála, és milyen hatással volt a családunkra” – mondta Rafal.

Bár tudja, hogy felesége halálának kivizsgálása felkavaró lesz, hajlandó vállalni ezt a kockázatot, ha magyarázatot kaphat a történtekre. Daniella Gregory, az Irwin Mitchell kórház orvosi műhibákra szakosodott szakembere, aki Rafalt képviseli, így fogalmaz: „Ilona halálának feldolgozása hihetetlenül nehéz volt Rafalnak és családjának. Számos aggályuk van az Ilona halálához vezető körülményekkel kapcsolatban. Annak, aminek életük egyik legboldogabb pillanatának kellett volna lennie, az tragédiával végződött.”