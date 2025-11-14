Öt év után esett teherbe Ilona, drámai hír érkezett a szülés után
Álom után rémálom. Nagy volt az öröm, hogy annyi év után esett teherbe a nő, de aztán...
Egy gyönyörű nő öt év után esett teherbe, majd miután világra hozta elsőszülött gyermekét, szörnyű dolog történt. Nem sokkal a szülés után agyvérzést kapott, és meghalt.
Öt év után esett teherbe, szörnyű véget ért az édesanya szülése
A 32 éves Ilona Kazik sosem tarthatta karjaiban a kisgyermekét, mert nem sokkal azután hunyt el, hogy megszül. Az édesanyánál súlyos szülési vérzés lépett fel azt követően, hogy császármetszéssel megszülte gyermekét, Anthonyt a Luton Dunstable Egyetemi Kórházban Angliában.
Férjével, Rafallal 5 évig próbálkoztak, mire végre sikerült a várva várt teherbe esés. 2023-ban, a szülés előtti napon Ilonánál magas vérnyomást diagnosztizáltak, majd a gyógyszerek ellenére állapota romlani kezdett. Szülése után fájt a feje, hányt, majd elvesztette az eszméletét. Egy CT-vizsgálat kimutatta az agyvérzést, ezért a cambridge-i Addenbrooke's Kórházba szállították. Ám az orvosok semmit sem tudtak tenni, hogy megmentsék az anyuka életét, így február 25-én, 11 nappal Anthony születése után lekapcsolták Ilonát az életmentő készülékekről.
Rafal válaszokat akar kapni a kórháztól felesége halála kapcsán, az ezzel kapcsolatos vizsgálat november 17-én vesi majd kezdetét. A férfi orvosi műhibaperekre szakosodott ügyvédeket fogadott fel.
Ilona egy rendkívüli szeretettel rendelkező ember volt. Élvezte az emberekkel való törődést, és örömét lelte a legegyszerűbb dolgokban is
– idézi a férfi szavait a Mirror.
Rafal a tragédia óta felmondott a munkahelyén, hogy gondoskodhasson Anthonyról.
Körülbelül öt éve próbálkoztunk babával, és nagyon örültünk, amikor Ilona teherbe esett. A terhessége simán ment.
A férfi képtelen feldolgozni, hogy szeretett felesége bement a kórházba szülni, ahonnan sosem tért haza. Szerinte Ilona csodálatos anya lett volna.
„Soha nem tarthatta a karjaiban Anthonyt, és nem fogja látni felnőni sem. Szinte lehetetlen szavakat találni arra, mennyire traumatikus volt Ilona halála, és milyen hatással volt a családunkra” – mondta Rafal.
Bár tudja, hogy felesége halálának kivizsgálása felkavaró lesz, hajlandó vállalni ezt a kockázatot, ha magyarázatot kaphat a történtekre. Daniella Gregory, az Irwin Mitchell kórház orvosi műhibákra szakosodott szakembere, aki Rafalt képviseli, így fogalmaz: „Ilona halálának feldolgozása hihetetlenül nehéz volt Rafalnak és családjának. Számos aggályuk van az Ilona halálához vezető körülményekkel kapcsolatban. Annak, aminek életük egyik legboldogabb pillanatának kellett volna lennie, az tragédiával végződött.”
Hozzátette, hogy bár Ilonát már senki sem hozhatja vissza, kulcsfontosságú kideríteni, hogy mi is történt vele pontosan. Mivel a szülés alatt észlelt magas vérnyomás, ha nem kezelik megfelelően, szövődményekhez vezethet, létfontosságú kideríteni, hogy a kórházban minden szakszerűen ment vagy pedig van, amiben fejlődniük kell, hogy később ne történhessen hasonló eset.
Ilona halálának kivizsgálása hétfőn kezdődik a cambridgeshire-i Huntingdonban található Lawrence Courtban, és a tervek szerint legfeljebb öt napig tart majd.
