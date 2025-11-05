Tragédia lett a születésnap vége: 10 hónapos csecsemő maradt anya nélkül, amikor halálba itta magát a fiatal lány

Tragédia történt, mikor meghalt egy 23 éves édesanya, miután születésnapja alkalmából részt vett egy ivós kihíváson, egy kolumbiai éjszakai klubban.

Tragédia lett a születésnapi buli vége Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Tragédia lett a születésnapból – halálba itta magát a fiatal lány

María José Ardila néhány nappal azelőtt hunyt el, hogy betöltötte volna a 24. életévét, aminek megünneplésére barátaival ment el inni. Halálával tíz hónapos gyermekét hagyta hátra maga után.

Barátaival ünnepelt az édesanya, mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna, ahol férje él jelenleg.

A kolumbiai Caliban található Sagsa éjszakai szórakozóhelyen kezdett bele egy ivós kihívásba. Az utolsó kihívás díja 296 font volt, melyet később megemeltek 395 fontra (nagyjából 173 ezer forintra). Az első kihívás részeként, öt másodperc alatt kellett meginnia egy dupla felest, majd másodikként egy dupla felest kellett magába öntenie ugyanennyi idő alatt. A harmadik kihívás egy sört foglalt magába, míg a negyedik három feles kéz nélküli megivása volt. Az utolsó előtti kihívás részeként egy szeszes italt megállás nélkül kellett inniuk 13 másodpercig, anélkül, hogy kiborították volna.

A végső kihívás az volt, hogy nyolc felest egy szívószálon keresztül kellett meginnia, de ebből már csak három sikerült. Maria elvesztette az eszméletét és a padlóra zuhant, majd rángatózni kezdett. Megpróbálták beültetni egy taxiba, hogy kórházba szállítsák, de senki nem volt hajlandó elvinni őt. Végül egy barát vitte el őket egy közeli kórházba, ahol háromszor is megpróbálták újraéleszteni a lányt.

Mikor sikerült újraéleszteni, intubálták, majd a család könyörgött lányuk életéért. Három napot töltött intenzív osztályon, majd jött a borzasztó hír: agyhalált szenvedett.

Családja meghozta a szívszorító döntést és lekapcsolták az életmentő készülékekről. Az éjszakai klub később nyilatkozatot adott ki:

A Sagsa Bar mélyen sajnálja az idei év október 25-én történt eseményeket.

A kaliforniai egészségügyi titkárság is hozzászólt az incidenshez: „Tekintettel az elmúlt napokban történt eseményekre, amelyek sajnos egy nő alkoholmérgezéséhez vezettek. Szeretnénk tájékoztatni a közösséget azokról az ellenőrzési folyamatokról, amelyeket kereskedelmi létesítményekben és italboltokban fogunk lefolytatni. Annak érdekében, hogy garantáljuk és megerősítsük az alkoholtartalmú italok értékesítésének, forgalmazásának és fogyasztásának biztonságos folyamatát a városban” – idézi a Daily Star.