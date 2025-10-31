Szívszorító születésnap: a sokat szenvedett Dávid magányosan, torta nélkül ünnepelte a 30. születésnapját
Túlélte az életmentő agyműtétjét és a napokban lett 30 éves. Dávidnak nehéz sors jutott, ő mégis igyekszik pozitív maradni és másoknak erőt adni.
Graholy Dávid születése óta rengeteget szenvedett. A 15. életmentő műtétjénél csak 50% esélyt kapott a túlélésre, de sikerült neki. A napokban lett 30 éves, azonban magányosan, torta nélkül kellett megünnepelnie. Dávidot születése után elhagyták a szülei és nincsen senkije, akire igazán számíthat.
Dávid sok nehézségen ment keresztül
„Csendesen, békésen telt a születésnapom, este jöttek át a szomszédok egy fél órára” - mesélte Dávid, akit Crohn-betegség, reflux, Nystagmus (szemtekerezgés), Hydrocefalus (vízfejűség), diabétesz és epilepszia is gyötör, valamint a bal fülére süket. Öt éve tüdőrákot diagnosztizáltak nála, de sikeresen legyőzte a halálos kórt.
Két agyvérzés, 15 műtét után, 7 gyógyíthatatlan betegséggel élve, viselve ezek hátrányait, napi szintű fájdalmait, mellékhatásait; annak ellenére, hogy születésemkor eldobtak maguktól és lemondtak rólam a vérszerinti szüleim, amikor megszülettem, csak annyit kívánok tiszta szívemből, hogy az élet bőséges áldása és Isten végtelen szeretete kísérje minden egyes lépését a jó embereknek.
„A múlttal együtt kell élni”
Dávidnak hiába jutott nehéz sors, igyekszik mindig pozitív maradni. A humora segíti át a nehéz időkön.
Mindenkinek megvan a keresztje, csak a súly különbözik. A múlttal együtt kell élni, azt senki nem tudja kitörölni, de az előtte lévő utat szebbé lehet tenni. Minden ember a saját életének a kovácsa. Küzdeni mindig, feladni soha; tehát bármit hoz az élet, ki kell tartani, mert nem tudhatjuk igazából, hogy milyen lesz holnap
- mondta Dávid.
