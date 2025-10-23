„Élni kell, nincs mese” - túl van a 15. életmentő műtéten Graholy Dávid

Graholy Dávid rengeteg szörnyűségen ment keresztül, nemrég újból szembenézett a halállal, de küzdött és túlélte. A 29 éves Dávid születésekor agyvérzést kapott, a vér szerinti szülei elhagyták, a bal fülére süket, a bal szemére pedig nem lát és több gyógyíthatatlan betegséggel, köztük epilepsziával küzd, valamint 5 éve tüdőrákot diagnosztizáltak nála, amit sikeresen legyőzött. Most egy újabb agyműtéten esett át.

Graholy Dávid sokáig kórházban volt Fotó: beküldött

Dávidnak a születése utáni agyvérzést követően beültettek a fejébe egy mágneses szerkezetet, úgynevezett VP söntöt, amit ő egyszerűen csak "szerkezetnek" hív. Az évek során több szerkezetet ültettek be és vettek ki a fejéből, de az első még mindig bent van. Ezekre a beavatkozásokra azért van szükség, hogy később műtét nélkül, mágnesek segítségével tudják szabályozni a fejben lévő nyomást az agy megóvása érdekében.

Graholy Dávid agyvérzés közben hívott magának mentőt



Szeptember elején egy újabb agyvérzést kapott, de csodával határos módon képes volt saját magának mentőt hívni. Dávid egyedül él, ezért senki más nem tudott volna segíteni neki.

Belenéztem a tükörbe és láttam, hogy lekonyult a szám. Gyorsan felhívtam a 112-t, elmondtam mindent, amit tudtam. Mondta a mentésirányító hölgy, hogy ne mozduljak, azonnal küldenek mentőt. Tíz percbe sem telt bele és már meg is érkeztek

- emlékezett vissza Dávid.

Dávid boldog, hogy tűléte a műtétet Fotó: Beküldött

Túl van a 15. életmentő műtétjén

Miután bevitték a kórházba rögtön megműtötték. Eltávolítottak egy vérrögöt, de egy újabb műtétre is szükség volt. Kioperálták a születésekor behelyezett VP-shunt-öt, ami 29 év alatt már beleivódott a szövetekbe. Az orvosok tartottak az esetleges bevérzéstől. Dávidnak 50% esélye volt, hogy túléli a műtétet. Sikerült neki.

Ha a műtét után nem adtam volna életjelet magamról, azt kértem mindenkitől, hogy emlékezzenek rám jó szívvel és hálás vagyok mindenért, amit értem tettek az emberek. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Élni kell, nincs mese

– mondta meghatódva. A 29 éves túlélőt több hét után hazaengedték a kórházból.