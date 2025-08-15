Szívszorító születésnap: már csak az urnája mellett gyújthattak gyertyát az SMA beteg Csabika emlékére

Mindössze másfél óra leforgása alatt veszítette el a Tőzsér házaspár az egyetlen gyermeküket. A 15 éves, SMA gerinc eredetű izomsorvadással küzdő fiú mellkasi nyomásra panaszkodott, és hiába érkezett érte mentőhelikopter, már a szakemberek sem tudták megmenteni az életét. Csabika három évvel ezelőtt hunyt el, a focilabda alakú urnáját otthon őrzi a család. A 18. születésnapjára már csak gyertyát gyújthattak az emlékére.

Csabika urnáját otthon őrzi a család Fotó: beküldött

Csabika 18 éves születésnapjára összegyűlt a család

Csabika születésnapjára mindig a Balatonon jött össze a rokonság; idén is így tettek, azonban már a fiú nélkül.

„Fájó volt számunkra ez a születésnap” – kezdte a Metropolnak Csabika apukája, Tőzsér Csaba.

A Balatonon voltunk; nyaranta sok kedves pillanatot töltöttünk ott a rokonokkal, most már sajnos Csabi nem lehetett velünk. Rengeteget emlegettük. Mindig eszébe jut valakinek, valami vicces kis mondata. Este pedig az urnája mellett köszöntöttük a mi "kisfiunkat".

„Szívünkbe zárjuk a gyermekkorát”

Csabika a nehézségei ellenére mindig életvidám, kedves és jószívű volt, azt is pontosan tudta, hogy mi szeretne lenni, ha felnő.

Csabi különösen várta, hogy 18 éves legyen. Rengeteg terve volt, a mi hajunk pedig égnek állt az ötleteitől

– mosolyodott el az apuka. Csabika kerekesszékhez volt kötve, ennek ellenére imádta a sportot, nagy álma volt, hogy sportriporter váljon belőle.

„Szívfacsaró, hogy ezt már nem tudjuk megvalósítani, de szívünkbe zárjuk a gyermekkorát és mosolyogva emlékezünk vissza a közös pillanatokra.”

Csaba és Renáta szívében mindig ott lesz a fiuk Fotó: beküldött

Csabika halála után is segít

Csabika örökké él a szerettei szívében és a halála után is segíti a beteg gyermekeket. Minden évben az ő tiszteletére rendeznek jótékonysági emléktornát, aminek a bevételét rászoruló családoknak ajánlják fel.