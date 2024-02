Halála után is segít a 15 évesen elhunyt Csabika: félmilliót gyűjtött a súlyos beteg Meikének

„ Igazi barátság szövődött ”

Meike és Csabi évekkel ezelőtt egy fejlesztőközpontban ismerkedett meg, nagyon megkedvelték egymást, szoros kapcsolat alakult ki közöttük; úgy szerették egymást, mintha testvérek lettek volna.

„Szabályosan imádták egymást. Meike nem is tudott beszélni, de mégis nagyon jól kijöttek. Igazi barátság szövődött a szülők és a gyerekek között egyaránt. Mi azóta is tartjuk a kapcsolatot a családdal, folyamatosan járunk hozzájuk és ők is jönnek hozzánk” – mondta korábban a Metropolnak Csabi apukája, Tőzsér Csaba, aki a fegyverneki női focicsapat edzője. Csaba csapata összefogott és elhatározták, hogy minden évben megrendezik az emléktornát, hogy minden egyes rendezvénnyel egy beteg gyermeket támogathassanak. A szülők nagyon büszkék, hogy a torna a fiuk nevét viseli.