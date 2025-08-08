Megkongatta a vészharangot a szakértő, így hozzák nyilvánosságra a privát beszélgetéseidet

Figyelmeztetést adott ki egy kiberbiztonsági szakértő, a ChatGPT-vel folytatott beszélgetésekkel kapcsolatban. Ezek a csevegések ugyanis nem csak azt a célt szolgálják, hogy fejlesszék a mesterséges intelligenciát: a privátnak szánt információk megjelenhetnek a Google keresőben is, aminek az eredménye a kínostól a katasztrofálisig terjedhet, de szerencsére meg tudjuk előzni a bajt.

A szakértő elárulta, hogy előzheted meg, hogy kikerüljenek a nyilvánosság elé a privát csevegéseid / Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció

Caitlin Sarian, aki azzal kapcsolatban oszt meg információkat, hogyan maradhatunk biztonságban az interneten, nemrég elárulta, hogy az első, amit ebben az esetben meg kell tenned, az az, hogy módosítod a beállításokat a ChatGPT-n belül.

Az első és legegyszerűbb lépés a megosztási linkek kikapcsolása a ChatGPT-ben. Menj a beállításokhoz, majd az adatvezérléshez, végül a csevegési előzményekhez és képzéshez, majd tiltsd le a megosztást, hogy megakadályozd a csevegések indexelését

- magyarázta el egy nemrégiben készült Instagram-videóban.

Caitlin ezután elmondta, a második lépes az, hogy manuálisan törlöd a bizalmas csevegéseket: vagyis, az egyik régebbi beszélgetés fölé viszed az egeret, majd rákattintasz a kuka ikonra. Ha pedig ellenőrizni szeretnéd, hogy a csevegéseid közül kikerült-e valamelyik, van rá mód, amivel ezt megteheted.

Keresd rá a nevedre a Google-on, plusz erre a címre [„site:chat.openai.com”]. Ez ellenőrzi, hogy a csevegéseid közül bármelyik indexelve van-e jelenleg, és ha megjelennek, akkor törlöd a linkeket, majd kéred az eltávolítást a Google keresésből

- magyarázta el Caitlin, aki azzal zárta a videóját: a legjobb védekezés a megelőzés, ezért mindig ügyeljünk arra, milyen információkat osztunk meg az olyan mesterséges intelligencia chatbotokkal, mint a ChatGPT - írja a LADBible.