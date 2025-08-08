Megkongatta a vészharangot a szakértő, így hozzák nyilvánosságra a privát beszélgetéseidet

Ezekkel a lépésekkel előzheted meg a bajt!
Figyelmeztetést adott ki egy kiberbiztonsági szakértő, a ChatGPT-vel folytatott beszélgetésekkel kapcsolatban. Ezek a csevegések ugyanis nem csak azt a célt szolgálják, hogy fejlesszék a mesterséges intelligenciát: a privátnak szánt információk megjelenhetnek a Google keresőben is, aminek az eredménye a kínostól a katasztrofálisig terjedhet, de szerencsére meg tudjuk előzni a bajt.
Caitlin Sarian, aki azzal kapcsolatban oszt meg információkat, hogyan maradhatunk biztonságban az interneten, nemrég elárulta, hogy az első, amit ebben az esetben meg kell tenned, az az, hogy módosítod a beállításokat a ChatGPT-n belül.
Az első és legegyszerűbb lépés a megosztási linkek kikapcsolása a ChatGPT-ben. Menj a beállításokhoz, majd az adatvezérléshez, végül a csevegési előzményekhez és képzéshez, majd tiltsd le a megosztást, hogy megakadályozd a csevegések indexelését
- magyarázta el egy nemrégiben készült Instagram-videóban.
Caitlin ezután elmondta, a második lépes az, hogy manuálisan törlöd a bizalmas csevegéseket: vagyis, az egyik régebbi beszélgetés fölé viszed az egeret, majd rákattintasz a kuka ikonra. Ha pedig ellenőrizni szeretnéd, hogy a csevegéseid közül kikerült-e valamelyik, van rá mód, amivel ezt megteheted.
Keresd rá a nevedre a Google-on, plusz erre a címre [„site:chat.openai.com”]. Ez ellenőrzi, hogy a csevegéseid közül bármelyik indexelve van-e jelenleg, és ha megjelennek, akkor törlöd a linkeket, majd kéred az eltávolítást a Google keresésből
- magyarázta el Caitlin, aki azzal zárta a videóját: a legjobb védekezés a megelőzés, ezért mindig ügyeljünk arra, milyen információkat osztunk meg az olyan mesterséges intelligencia chatbotokkal, mint a ChatGPT - írja a LADBible.
