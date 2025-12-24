Tapló Télapó visszatért! A nyári mikulás télen is Budapesten van
Visszatért! A fiatal, nyáron is mikulásruhát húzó Tapló Télapó ünnepi hangulatba rázza a budapestieket. Aki a főváros utcáin jár, bárhol találkozhat vele. A szakáll mögé bújt, kilétét titkoló TikTok-sztár óriási parádét ígér a rajongótáborának. A Metropolnak megtörte a csendet a terveiről!
Humor! Humor! És… Humor! – csak ez hajtja azt a fiatal férfit, aki már sokszor csalt mosolyt az emberek arcára. Magát csak úgy hívja: Tapló Télapó. Ő még a nevét is képes pozitívan meghazudtolni, hiszen nem szomorúságot, hanem vidámságot hoz az emberek szívébe. Ahogy nyáron végigjárta Budapestet, most télre újra visszatért az utcákra szórakoztatni. Szerinted mit tervezhet? Csak a Metropolnak árulta el!
Nevettetni akar a Tapló Télapó
Hatalmas sikere volt 2025 májusában a TikTok híres mikulásának. Ő más, mint a többi hasonmás – ő egyedi és a nevettetése a gyomrodig hatol. Lételeme ugyanis a szórakoztatás.
„Sokszor voltam szomorú, és a vicces videók feldobták a napon. Szeretném, ha a szürke hétköznapok mellett az emberek humoros dolgokat is látnának. Szeretnék adni valamit ezzel az embereknek, a humort! Az hajt, hogy az emlék maradjon meg rólam, tudjak ezzel másoknak segíteni. Szeretnék minél több helyre eljutni, és Mikulásként élőzni és videózni” – mesélte még nyáron a Metropolnak a férfi, hogy miért húzott télapó ruhát.
A Tapló Télapó 5 évvel ezelőtt, a 2020-as koronavírus-válság idején húzta fel először a mikulásruhát. Egy random ötlet volt ez számára, de a mikulás-jelmez azóta is felpezsdíti. A férfi egyébként igazi rendbontó, ő nem vonul vissza nyáron a Mikuláslakba, hanem akciózni kezd. Májusban rendesen meglepte a Deák téren lévőket, hiszen teljes télapó szettben, vastag ruhában és hosszú szakállal az arcán jelent meg ott. Randizó fiatalokat szórakoztatott táncolva, fejhallgatóval a fülében.
A férfi egy Budapest közeli faluból szokott útra kelni, hogy nyakába vegye Budapestet. Sok helyen feltűnt már, többek között:
- az Etele Plázánál,
- a Déli és a Nyugati pályaudvaron,
- sőt, a Rákóczi úton is
találkozhattak vele a járókelők.
Visszatért mindenki kedvence
Egy időre viszont eltűnt… Sokan csak a Tapló Télapó TikTok-oldalán láthatták őt viszont, ahol persze rendre hozta a humoros oldalát. Inkognitóban, hiszen ő direkt nem fedi fel kilétét. Az ünnepi hangulat Budapesten nemrég újra utcára hívta, a karácsonyi hangolódás részeként már újra láthatjuk őt. Visszatért a Tapló Télapó!
Az ünnepek előtt biztosan találkozhatunk vele. Már több helyen jár decemberben. Hideg van, tél és közeleg a karácsony – ez az ő pályája most. Nem is feledkezik meg a rajongóiról.
Voltam Kelenföldön Mikulás előtt egy nappal, osztogattam Télapó csomagot és élőztem a TikTokon. Az emberek odáig voltak érte. Olyan jó volt látni, hogy boldogok
– mondta lapunknak lelkesen.
A hátizsákjában csupa kacagás és nevettetés ötlete rejtőzik. Csak nekünk fedte fel, mire készül. „Vannak terveim még év vége előtt, nem akármik! Bármelyik budapesti karácsonyi vásáron feltűnhetek. Énekelni, táncolni fogok az embereknek, érdemes lesz nyitott szemmel járni!” – zárta szavait kacsintva a híres Tapló Télapó.
