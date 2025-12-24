Tapló Télapó visszatért! A nyári mikulás télen is Budapesten van

Humor! Humor! És… Humor! – csak ez hajtja azt a fiatal férfit, aki már sokszor csalt mosolyt az emberek arcára. Magát csak úgy hívja: Tapló Télapó. Ő még a nevét is képes pozitívan meghazudtolni, hiszen nem szomorúságot, hanem vidámságot hoz az emberek szívébe. Ahogy nyáron végigjárta Budapestet, most télre újra visszatért az utcákra szórakoztatni. Szerinted mit tervezhet? Csak a Metropolnak árulta el!

A Tapló Télapó ismért járja a magyar fővárost (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Nevettetni akar a Tapló Télapó

Hatalmas sikere volt 2025 májusában a TikTok híres mikulásának. Ő más, mint a többi hasonmás – ő egyedi és a nevettetése a gyomrodig hatol. Lételeme ugyanis a szórakoztatás.

„Sokszor voltam szomorú, és a vicces videók feldobták a napon. Szeretném, ha a szürke hétköznapok mellett az emberek humoros dolgokat is látnának. Szeretnék adni valamit ezzel az embereknek, a humort! Az hajt, hogy az emlék maradjon meg rólam, tudjak ezzel másoknak segíteni. Szeretnék minél több helyre eljutni, és Mikulásként élőzni és videózni” – mesélte még nyáron a Metropolnak a férfi, hogy miért húzott télapó ruhát.

A Tapló Télapó 5 évvel ezelőtt, a 2020-as koronavírus-válság idején húzta fel először a mikulásruhát. Egy random ötlet volt ez számára, de a mikulás-jelmez azóta is felpezsdíti. A férfi egyébként igazi rendbontó, ő nem vonul vissza nyáron a Mikuláslakba, hanem akciózni kezd. Májusban rendesen meglepte a Deák téren lévőket, hiszen teljes télapó szettben, vastag ruhában és hosszú szakállal az arcán jelent meg ott. Randizó fiatalokat szórakoztatott táncolva, fejhallgatóval a fülében.

A férfi egy Budapest közeli faluból szokott útra kelni, hogy nyakába vegye Budapestet. Sok helyen feltűnt már, többek között:

az Etele Plázánál,

a Déli és a Nyugati pályaudvaron,

sőt, a Rákóczi úton is

találkozhattak vele a járókelők.

A Tapló Télapó őrzi inkognitóját (Fotó: Tapló Télapó TikTok)

Visszatért mindenki kedvence

Egy időre viszont eltűnt… Sokan csak a Tapló Télapó TikTok-oldalán láthatták őt viszont, ahol persze rendre hozta a humoros oldalát. Inkognitóban, hiszen ő direkt nem fedi fel kilétét. Az ünnepi hangulat Budapesten nemrég újra utcára hívta, a karácsonyi hangolódás részeként már újra láthatjuk őt. Visszatért a Tapló Télapó!