A 94 éves néni a vasárnapi budapesti után ma a dunaújvárosi Békemeneten is ott volt - Orbán Viktort hatalmas tömeg várta
A tömeg üdvrivalgással fogadta a miniszterelnököt. Orbán Viktor országjárásán egy gombostűt sem lehetett leejteni Dunaújvárosban.
Orbán Viktor az országjárás harmadik állomásán Dunaújvárosban járt. Hatalmas tömeg fogadta a Dózsa György téren. A tömeg éljenezve és fáklyákkal fogadta a miniszterelnököt.
A jelenlévők között volt Müller Cecília, aki nagyvenyimi lakosként vett részt az eseményen, valamint Spányi Antal megyés püspök is.
Ahogy Radulovics Boján is, akit kétszer választottak meg a világ legjobb kézilabdázójának. Valamint a 94 éves Nagy Józsefné is, aki évek óta rendszeres résztvevője a Békemenetnek. Mint fogalmazott:
én minden évben ott vagyok a békemeneten a gyermekeink, unokáink békéjéért
Most sem volt másként. Miután vasárnap részt vett budapesti Békemeneten, ma Dunaújvárosban is élőben hallgatta meg Orbán Viktor miniszterelnököt.
Molnár Krisztián a Fehér megyei közgyűlés elnöke felvezetőjében elmondta: Magyar Péter és Nagy Ervin nemrég ugyanezen a téren tartott rendezvényt, de ők fele annyian voltak a Dózsa György téren. Kimondta azt is, hogy Nagy Ervin Lakatos Márk barátja.
Madarat tolláról, embert barátjáról
- tette hozzá.
Orbán Viktor beszédében az országos hangulatot idézte fel
Tegnap Egerben jártam, és ott azt mondták nekem, hogy egyes hírek szerint többé-kevésbé pariban vagyunk az ellenfeleinkkel. Mi vagyunk többé, ők pedig kevésbé.
A miniszterelnök vicces kedvében volt. Azt is mondta:
Tudom, hogy fáklyával nem lehet tapsolni, ezért ha egyetértenek, csak bólintsanak. Tudjam, hogy hányadán állunk.
A csendes többségről és a kormánypárti szavazókról is viccesen beszélt:
Már az a hír terjedt el, hogy a fideszesek úgy elfogytak, de aztán rájöttem, hogy a mi népünk a végén szokott előjönni. Az adót is csak az utolsó nap fizetjük be.
Hozzátette:
A választáson is csak a vége felé mozdulunk meg, de akkor nagyon.
Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy csütörtökön Brüsszelben EU-csúcs lesz. Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egy havi keresetüket:
Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni! Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg a április 12-én a háborúellenes szövetségünket.
A miniszterelnök országjárása már az első napokban hatalmas sikernek örvend, rengetegen jelentek meg mind hétfőn Kaposváron, mind kedden Egerben Orbán Viktor rendezvényén és most Dunaújvárosban is nagyon sokan vettek részt a rendezvényen.
Halad tovább Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök pénteken Szentendrére látogat, ahol 18.00 órakór a Fő téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival. A kormányfő az elkövetkező időszakban több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel - írja a Ripost.
