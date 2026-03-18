A 94 éves néni a vasárnapi budapesti után ma a dunaújvárosi Békemeneten is ott volt - Orbán Viktort hatalmas tömeg várta

A tömeg üdvrivalgással fogadta a miniszterelnököt. Orbán Viktor országjárásán egy gombostűt sem lehetett leejteni Dunaújvárosban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 20:35
Módosítva: 2026.03.18. 20:35
Békemenet Dunaújváros Orbán Viktor országjárás

Orbán Viktor az országjárás harmadik állomásán Dunaújvárosban járt. Hatalmas tömeg fogadta a Dózsa György téren. A tömeg éljenezve és fáklyákkal fogadta a miniszterelnököt.

 

A jelenlévők között volt Müller Cecília, aki nagyvenyimi lakosként vett részt az eseményen, valamint Spányi Antal megyés püspök is.

Ahogy Radulovics Boján is, akit kétszer választottak meg a világ legjobb kézilabdázójának. Valamint a 94 éves  Nagy Józsefné is, aki évek óta rendszeres résztvevője a Békemenetnek. Mint fogalmazott:

én minden évben ott vagyok a békemeneten a gyermekeink, unokáink békéjéért

Orbán Viktor Országjárás Dunaújváros 2026.03.18.

Most sem volt másként. Miután vasárnap részt vett budapesti Békemeneten, ma Dunaújvárosban is élőben hallgatta meg Orbán Viktor miniszterelnököt.

Molnár Krisztián a Fehér megyei közgyűlés elnöke felvezetőjében elmondta: Magyar Péter és Nagy Ervin nemrég ugyanezen a téren tartott rendezvényt, de ők fele annyian voltak a Dózsa György téren. Kimondta azt is, hogy Nagy Ervin Lakatos Márk barátja. 

Madarat tolláról, embert barátjáról

- tette hozzá.

Orbán Viktor beszédében az országos hangulatot idézte fel

Tegnap Egerben jártam, és ott azt mondták nekem, hogy egyes hírek szerint többé-kevésbé pariban vagyunk az ellenfeleinkkel. Mi vagyunk többé, ők pedig kevésbé.

A miniszterelnök vicces kedvében volt. Azt is mondta:

Tudom, hogy fáklyával nem lehet tapsolni, ezért ha egyetértenek, csak bólintsanak. Tudjam, hogy hányadán állunk.

A csendes többségről és a kormánypárti szavazókról is viccesen beszélt:

Már az a hír terjedt el, hogy a fideszesek úgy elfogytak, de aztán rájöttem, hogy a mi népünk a végén szokott előjönni. Az adót is csak az utolsó nap fizetjük be.

Hozzátette: 

A választáson is csak a vége felé mozdulunk meg, de akkor nagyon.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy csütörtökön Brüsszelben EU-csúcs lesz. Zelenszkij egyik követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, ha ezt kikényszerítenék, a magyarok elveszítenék egy havi keresetüket:

Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, ezt nem fogom hagyni! Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg a április 12-én a háborúellenes szövetségünket.

A miniszterelnök országjárása már az első napokban hatalmas sikernek örvend, rengetegen jelentek meg mind hétfőn Kaposváron, mind kedden Egerben Orbán Viktor rendezvényén és most  Dunaújvárosban is nagyon sokan vettek részt a rendezvényen.

Halad tovább Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök pénteken Szentendrére látogat, ahol 18.00 órakór a Fő  téren áll színpadra a kormánypártok helyi politikusaival. A kormányfő az elkövetkező időszakban több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel - írja a Ripost.  

 

