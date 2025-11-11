Vége a várakozásnak: kiderült, milyen programok lesznek idén a karácsonyi vásárokban Budapesten
A két legnagyobb adventi vásár már november 14-én megnyitja a kapuit, ezt követően pedig számos másik helyszínen is megkezdődik az ünnepi ráhangolódás. Mutatjuk milyen programokon lehet majd idén részt venni a karácsonyi vásárokban!
A Bazilikánál lévő és a Vörösmarty-téri vásár november 14-én, pénteken, a többi karácsonyi vásár pedig november 28-án nyitja majd meg a kapuit. Összegyűjtöttük milyen programokkal készülnek idén az adventi vásárok szervezői!
Ilyen lesz idén Európa legszebb karácsonyi vására
Az Advent Bazilika november 14-től 2026. január 1-ig tart majd nyitva. A Szent István tér központjában idén is egy hatalmas, csodaszép karácsonyfa áll majd, de lesznek hazai kézműves kiállítók százas nagyságrendben, betlehemi jászol, monumentális adventi koszorú és fényfestés is. Ezek mellett pedig bizonyos napokon 17 órai kezdettel egy színvonalas, zenei koncertet is láthatnak a térre érkezők:
|2025.11.14., péntek
|Oti Acoustic
|2025.11.15., szombat
|Asztrid
|2025.11.19., szerda
|Osso
|2025.11.21., péntek
|Some PPL
|2025.11.22., szombat
|Song Factory
|2025.11.26., szerda
|Asztrid
|2025.11.28., péntek
|Song Factory
|2025.11.29., szombat
|Osso
|2025.11.30., vasárnap
|Rontó Kitty és Balogh Roland
|2025.12.03., szerda
|Some PPL
|2025.12.04., csütörtök
|Some PPL
|2025.12.06., szombat
|Lukács Tibor
|2025.12.07., vasárnap
|Oti Acoustic
|2025.12.09., kedd
|RépaRetekMogyoró
|2025.12.10., szerda
|Song Factory
|2025.12.12., péntek
|Bachl Kórus
|2025.12.13., szombat
|Cheam kórus
|2025.12.14., vasárnap
|Asztrid
|2025.12.17., szerda
|Osso
|2025.12.19., péntek
|dél-afrikai gyermekkórus
|2025.12.20., szombat
|Asztrid
|2025.12.27., szombat
|Osso
|2025.12.28., vasárnap
|Oti Acoustic
|2025.12.31., szerda
|Song Factory
Forrás: adventbazilika.hu
A Vörösmarty-téren idén is lesz kisvasút
A Budapest szívében megrendezésre kerülő adventi vásáron természetesen idén is lesz hatalmas karácsonyfa, kézműves és gasztronómiai kiállítók, de a tér egyik fő attrakciója a gyerekek nagy kedvence, a kisvasút lesz, amit ingyenesen vehetnek igénybe a látogatók. A helyszíni programokról, amik folyamatosan frissülnek majd, itt lehet tájékozódni.
November 28-án nyit a karácsonyi vásár a Bókay-kertben
A vásár egészen december 21-ig tart majd, kézműves termékekkel, szelfipontokkal, kisvonattal, díszfényekkel és sok-sok élménnyel-ígérik a szervezők. Emellett szombat esténként jégdiszkó gondoskodik a jó hangulatról DR BRS, Dj Dominique, Dj Lotters, Dj Deka & Miss Chrisstyn közreműködésével, vasárnap délutánként pedig ingyenes színpadi programok is lesznek sztárfellépőkkel:
- November 30.: Kovácsovics Fruzsina, Auth Csilla & Popper Péter
- December 7.: Tibus és a Hintalók, Békefi Viki & Ya Ou, Kerényi Miklós Máté
- December 14.: Kiskalász zenekar, Miller Zoltán & Vágó Bernadett
- December 21.: Iszkiri zenekar, Heincz Gábor Biga, Kollányi Zsuzsi
A programokon a részvétel itt is ingyenes.
|November 28., péntek
|November 29., szombat
|November 30., vasárnap
|December 6., szombat
-16:00 Tébláb Adventi műsora
-17:00 Adventi LED SmartPoi show
-18:00 Díszfények felkapcsolása
-17:00 Felekezeti gyertyagyújtás, Adventi koszorúk szentelése
-18:00-20:00 Jégdiszkó
-17:00 Kovácsovics Fruzsina
-18:00 Auth Csilla & Popper Péter Piano & Voice
|18:00-20:00 Jégdiszkó - Dj Dominique
|December 7., vasárnap
|December 13., szombat
|December 14., vasárnap
|December 20., szombat
-15:00-18:00 Korizz a Mikulással
-17:00 Tibus és a Hintalók koncert
-18:00 Békefi Viki és Ya Ou
-18:30 Kerényi Miklós Máté
|18:00-20:00 Jégdiszkó - Dj Lotters
-17:00 Kiskalász zenekar
-18:00 Miller Zoltán és Vágó Bernadett
|18:00-20:00 Jégdiszkó - Dj Deka & Miss Chrisstyn
|December 21., vasárnap
Forrás, további részletek: bp18.hu/advent25
-17:00 Iszkiri zenekar
-18:00 Heincz Gábor Biga
-18:30 Kollányi Zsuzsi
A XII. kerületben is november 28-án nyit az adventi vásár
A XII. kerületi Városháza téren 2025. november 28. és december 23. között tartják az Advent a Hegyvidéken programsorozatot. Lesznek családi programok, gyermekelőadások, körhinta, zenei koncertek és közösségi események is:
|November 28.
|November 29.
|November 30.
|December 2.
|-17:00-18:00 Bergengóc Zenegóc együttes: „Zenebona Vásár Bergengóciában” című zenés interaktív gyerekműsor
-10:30 Kalimpa Színház: Betlehem Csodája [bábelőadás]
-11:15 Megnyitó és rajzpályázat eredményhirdetés
-16:00 HolddalaNap Zenekar: Népek karácsonya
-18:00 Romano Drom
-10:00 Majorka színház: Angyalka [zenés gyerekszínház]
-14:00 “Lángos Csillag” túra
-16:00 Sült gesztenye – ingyenes kóstoló!
-16:00 Istenhegyi Szent László Plébánia hittanos gyermekek adventi műsora
-16:30 Gyertyagyújtás az istenhegyi Szent László Plébánia közreműködésével
-18:00 Dr. Jazz Karácsonyi Boogie
|-15:00 Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium valamint a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI gyermekeinek közös műsora
|December 4.
|December 5.
|December 6.
|December 7.
|-15:00 Tűzmadarak: Tűzszínház
|-18:00 Negro Oro Balkan Baggage
-10:30 Aranyalma Páros: Emlékezzünk jóságra! [zenés gyerekszínház]
-16:00 Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar: Hol van már a Mikulás?
-18:00 Balance Wheel Group
-10:30 Hímzett Igricek: Vásári mesék [bábelőadás]
-14:00 “Lángos csillag” túra
-16:00 A Bartók Konzervatórium Vegyeskara
-16:30 Gyertyagyújtás a Budahegyvidéki Református Egyházközség közreműködésével
-18:00 Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett
|December 9.
|December 11.
|December 12.
|December 13.
-15:00 Normafa Óvoda Maci csoport műsora
-15:30 Orbánhegyi tagóvodák türkíz csoport műsora
-16:00 Zugliget Óvoda rózsaszín csoport műsora
-16:00 Németvölgyi Általános Iskola diákjainak műsora
-15:30 Fejlesztő Napközi Otthon gyermekeinek műsora
-16:00 Városmajori Óvoda kökény csoport műsora
-16:30 Táltos Csikó Tagóvoda zöld csoport műsora
-17:30 Tűzmadarak: Tűzszínház
|-18:00 JaMese: Zenés Adventi Kalendárium
-10:30 Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok [bábos meseelőadás]
-16:00 Danny és Béla mesekoncertje: Ananszi és a karácsonyi csillag
-18:00 Redbreast Wilson & the Mad Dog Margaritas
|December 14.
|December 16.
|December 18.
|December 19.
-10:30 Batyu Színház: Morcos borz ünnepe [bábelőadás]
-14:00 “Lángos csillag” túra
-16:00 Budahegyvidék Evangélikus Egyházközösség hittanos gyermekek adventi műsora
-16:30 Gyertyagyújtás a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség közreműködésével
-18:00 Körmendy Mátyás Quartett
-15:00 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola gyermekeinek műsora
-16:00 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Gyermekkórusának műsora
-16:30 Kimbi Óvoda narancs és mókus csoport műsora
-15:00 Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak műsora
-15:30 Virányos Általános Iskola- Virágzó Virányos Színjátszókör előadása
-16:00 Solt György Zeneiskola rézfúvós együttesének műsora
|-18:00 Hajdu Klára & Szakonyi Milán – ‘Ünnepelj Velem’ Adventi Koncert
|December 20.
|December 21.
-10:30 Fabók Mancsi Bábszínháza: Ha betér az égi király [bábelőadás]
-16:00 Kalimpa Zenekar: Szállingó családi koncert
-18:00 DeLorean trió
-10:30 Maszk Bábszínház: Betlehemi történet [bábelőadás]
-14:00 “Lángos csillag” túra
-16:00 Oriolus kórus karácsonyi koncertje
-16:30 Gyertyagyújtás a Svábhegyi Református gyülekezet közreműködésével
-18:00 Lee Olivér
Forrás: Advent a Hegyvidéken
Az óbudai karácsonyi vásár is november 28-án nyit
November 28-án pénteken 17.00 órától négy hétvégén keresztül gazdag, színes programkínálattal, újdonságokkal és varázslatos adventi hangulattal várja a látogatókat a főtéri vásár és jégpálya. Lesz fotópont, mézeskalácsház, hétvégenként pedig ingyenes gyerekműsorok és koncertek is:
|2025. november 28., péntek
|2025. november 29., szombat
|2025. november 30., vasárnap
|2025. december 6., szombat
-17.00 óra Díszvilágítás felkapcsolása, jégpálya megnyitó
-18.00 óra Gájer Bálint Voice&Piano
-11.00 óra Kaláka együttes: 3 székláb című gyerekműsora
-16.00 óra Palya Bea és zenekara – „Fénydalok”
-18.20 óra Misztrál
-11.00 óra Kovácsovics Fruzsina gyerekműsora
-16.00 óra Nagy Bogi és zenekara
-17.00 óra Tűzzsonglőrök
-17.30 óra az első adventi gyertya meggyújtása
-18.20 óra StEfrem
-11.00 óra Zene-Bona Társulat-Mézi és az elveszett recept című mikulás műsora
-16.00 óra Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor
-18.20 óra Feke Pál
|2025. december 7., vasárnap
|2025. december 13., szombat
|2025. december 14., vasárnap
|2025. december 20., szombat
-11.00 óra Kámfor zenés bábszínház
-16.00 óra Karácsony James és dr. Bérczes Viktor „Boldog Karácsonyt” című műsora
-17.00 óra Tűzzsonglőrök
-17.30 óra A második adventi gyertya meggyújtása
-18.20 óra Szinetár Dóra
-11.00 óra Bíró Eszter adventi gyerekműsora
-16.00 óra Ress Hajni „Szeretettel” című adventi műsora
-18.20 óra Muzsikás együttes és vendégei
-11.00 óra Bergengóc Zenegóc zenekar – „Karácsony Bergengóciában”
-16.00 óra Song Factory
-17.00 óra Tűzzsonglőrök
-17.30 óra A harmadik adventi gyertyát meggyújtja Szabó Tímea országgyűlési képviselő
-18.20 óra Király Linda és Király Viktor
-11.00 óra Farkasházi Réka és a Tintanyúl
-15.00 óra Falusi Mariann
-16.00 óra Szabó Ádám harmonikaművész
-18.20 óra Gudics Máté
|2025. december 21., vasárnap
|Forrás, további információk:
-11.00 óra Kámfor zenés bábszínház
-16.00 óra Budapest Ragtime Band
-17.00 óra Tűzzsonglőrök
-17.30 óra A negyedik adventi gyertya megyújtása
-18.20 óra Kaláka – Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
|Obuda.hu
