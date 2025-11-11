Vége a várakozásnak: kiderült, milyen programok lesznek idén a karácsonyi vásárokban Budapesten

A Bazilikánál lévő és a Vörösmarty-téri vásár november 14-én, pénteken, a többi karácsonyi vásár pedig november 28-án nyitja majd meg a kapuit. Összegyűjtöttük milyen programokkal készülnek idén az adventi vásárok szervezői!

Idén is számos ingyenes program lesz a karácsonyi vásárokon. Mutatunk ezekből néhányat! Fotó: Mediaworks archívum

Ilyen lesz idén Európa legszebb karácsonyi vására

Az Advent Bazilika november 14-től 2026. január 1-ig tart majd nyitva. A Szent István tér központjában idén is egy hatalmas, csodaszép karácsonyfa áll majd, de lesznek hazai kézműves kiállítók százas nagyságrendben, betlehemi jászol, monumentális adventi koszorú és fényfestés is. Ezek mellett pedig bizonyos napokon 17 órai kezdettel egy színvonalas, zenei koncertet is láthatnak a térre érkezők:

Dátum Fellépő Dátum Fellépő 2025.11.14., péntek Oti Acoustic 2025.11.15., szombat Asztrid 2025.11.19., szerda Osso 2025.11.21., péntek Some PPL 2025.11.22., szombat Song Factory 2025.11.26., szerda Asztrid 2025.11.28., péntek Song Factory 2025.11.29., szombat Osso 2025.11.30., vasárnap Rontó Kitty és Balogh Roland 2025.12.03., szerda Some PPL 2025.12.04., csütörtök Some PPL 2025.12.06., szombat Lukács Tibor 2025.12.07., vasárnap Oti Acoustic 2025.12.09., kedd RépaRetekMogyoró 2025.12.10., szerda Song Factory 2025.12.12., péntek Bachl Kórus 2025.12.13., szombat Cheam kórus 2025.12.14., vasárnap Asztrid 2025.12.17., szerda Osso 2025.12.19., péntek dél-afrikai gyermekkórus 2025.12.20., szombat Asztrid 2025.12.27., szombat Osso 2025.12.28., vasárnap Oti Acoustic 2025.12.31., szerda Song Factory Forrás: adventbazilika.hu

A Vörösmarty-téren idén is lesz kisvasút

A Budapest szívében megrendezésre kerülő adventi vásáron természetesen idén is lesz hatalmas karácsonyfa, kézműves és gasztronómiai kiállítók, de a tér egyik fő attrakciója a gyerekek nagy kedvence, a kisvasút lesz, amit ingyenesen vehetnek igénybe a látogatók. A helyszíni programokról, amik folyamatosan frissülnek majd, itt lehet tájékozódni.

November 28-án nyit a karácsonyi vásár a Bókay-kertben

A vásár egészen december 21-ig tart majd, kézműves termékekkel, szelfipontokkal, kisvonattal, díszfényekkel és sok-sok élménnyel-ígérik a szervezők. Emellett szombat esténként jégdiszkó gondoskodik a jó hangulatról DR BRS, Dj Dominique, Dj Lotters, Dj Deka & Miss Chrisstyn közreműködésével, vasárnap délutánként pedig ingyenes színpadi programok is lesznek sztárfellépőkkel:

November 30.: Kovácsovics Fruzsina, Auth Csilla & Popper Péter

December 7.: Tibus és a Hintalók, Békefi Viki & Ya Ou, Kerényi Miklós Máté

December 14.: Kiskalász zenekar, Miller Zoltán & Vágó Bernadett

December 21.: Iszkiri zenekar, Heincz Gábor Biga, Kollányi Zsuzsi

A programokon a részvétel itt is ingyenes.

November 28., péntek November 29., szombat November 30., vasárnap December 6., szombat -16:00 Tébláb Adventi műsora -17:00 Adventi LED SmartPoi show -18:00 Díszfények felkapcsolása -17:00 Felekezeti gyertyagyújtás, Adventi koszorúk szentelése -18:00-20:00 Jégdiszkó -17:00 Kovácsovics Fruzsina -18:00 Auth Csilla & Popper Péter Piano & Voice 18:00-20:00 Jégdiszkó - Dj Dominique December 7., vasárnap December 13., szombat December 14., vasárnap December 20., szombat -15:00-18:00 Korizz a Mikulással -17:00 Tibus és a Hintalók koncert -18:00 Békefi Viki és Ya Ou -18:30 Kerényi Miklós Máté 18:00-20:00 Jégdiszkó - Dj Lotters -17:00 Kiskalász zenekar -18:00 Miller Zoltán és Vágó Bernadett 18:00-20:00 Jégdiszkó - Dj Deka & Miss Chrisstyn December 21., vasárnap Forrás, további részletek: bp18.hu/advent25

-17:00 Iszkiri zenekar -18:00 Heincz Gábor Biga -18:30 Kollányi Zsuzsi

A XII. kerületben is november 28-án nyit az adventi vásár

A XII. kerületi Városháza téren 2025. november 28. és december 23. között tartják az Advent a Hegyvidéken programsorozatot. Lesznek családi programok, gyermekelőadások, körhinta, zenei koncertek és közösségi események is: