Óriási riadalom: berobbant a cserépkályha egy győri házban

A tűzoltók kiérkezése előtt sikerült elzárni a gázt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 21:31
tűzoltók cserépkályha robbanás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy berobbant egy családi ház gázüzemű cserépkályhája Győrben, a Kossuth Lajos utcában. A megosztott információk szerint a detonáció levitte a cserépkályha tetejét, szétnyitotta a kályhát. Mint kiderült, a tulajdonos a győri hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elzárta a gázt az ingatlanban, az egység tüzet, füstöt nem tapasztalt, azonban a műszeres mérések csekély gázkoncentrációt mutattak ki, ezért a gázszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték. A tulajdonosok alkalomszerűen tartózkodnak a házban, lakhatásuk biztosított, így lakosságvédelmi intézkedésre nem lesz szükség.

 

