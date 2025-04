Eltűntek a dolgozók, romok mindenütt: mindent hátrahagytak ebben a magyar gyárban

Elhagyatottá és romossá vált Magyarország egykori közkedvelt csempe- és cserépkályháit készítő gyára. A Felfedező nevű híres urbexes most megmutatja, hogy mi maradt a több mit tíz éve bezárt helyből. A dolgozók mindet hátrahagytak.

Mindent otthagytak a csempe- és cserépkályhagyárban / Fotó: A Felfedező-urbexes

11 éve állt le a gyártás

A titokzatos urbexest vonzzák a kihalt helyek Magyarországon. 2014 óta dokumentálja az elhagyatott és lakatlan épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a hátborzongató magyar hotel története. Most az egykori csempe- és cserépkályhagyárban járt, ahonnan eltűntek a dolgozók és már régóta nem gyártanak több kályhát.

Az egykoron méltán híres csempe- és cserépkályhagyár padlásán a „Kiváló Vállalat” tábla tanúskodik arról, hogy anno volt mire büszkének lennie a gyár dolgozóinak. A táblát már por fedi, az üzemben 11 éve állt le a gyártás

- árulta el az urbexes.

Rengeteg család otthonát töltötték meg melegséggel a gyárban készült csempekályhák és cserépkályhák, amik még a mai napig működnek. Az idő vasfoga azonban nem kímélte a gyárat, és mára romossá vált. Régóta nem készül benne semmi, lassan felemészti az épületet az enyészet.

