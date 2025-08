Kormányinfó: elhoztuk a legújabb bejelentéseket - Videó

A havi törlesztőrészlet jóval kisebb, mint a piaci hitelek, a csupán tíz százalékos önerő nagyban segíti a fiatalok ingatlanhoz jutását. A hitel kombinálható lesz a többi családtámogatási programmal, így a falusi CSOK-al vagy a CSOK Plusszal. A program révén a fiatalok elhagyhatják a szülői házat,

kitörhetnek végre az albérletből.

Az államtitkár tájékoztatása szerint elindult az Otthon Start Program tájékoztató honlapja is, szeptembertől hírlevél és applikáció is lesz. Ezen felül létrejön a koordinációkat ellátó Otthon Start Programiroda is.

Kifejtette, hogy minden olyan lakásfejlesztés amely legalább 250 lakás hoz létre és legalább 70 százalékuk megfelel a program árkorlátainak, belefér a program támogatási keretei közé, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás minősítést kaphat. A cél 20-25 ezer olyan lakásfejlesztés megindítása, amely a program nélkül nem indulhatna meg.

Panyi elmondása szerint öt év alatt 50 ezer új lakás és több ezer új családi ház épülhet. Ezzel 4500-5000 milliárd forintnyi beruházási érték mozdulhat meg, amely építőipari munkahelyeket teremthet és és megnövekedett adóbevételeket.

A bankokkal is folyamatosan kapcsolatban állnak és nagy versenyre számítanak, fokozott érdeklődés mutatkozik. A program meg fogja mozgatni az ingatlanpiacot és az építőipart – fűzte hozzá az államtitkár.

Íme a Kormányinfó: