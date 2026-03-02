Hol tartanak Moulin Rouge! színészei? 25 éve mutatták be a nagy sikerű musicalt
Az évek csak úgy elszaladtak, és máris eltelt egy negyed évszázad… De hol vannak ma a Moulin Rouge! színészei?
A Moulin Rouge! letette a 2000-es évek mozimérföldkövét, különleges karaktereket életre keltve. De 25 év nagyon sok idő, azóta a sztárok rengeteg mindenen mentek keresztül. Vannak, akik elváltak, néhányan szerepeltek más maradandó alkotásokban is, sokuk díjakat is bezsebelt.
Moulin Rouge! 21 éve lopta be magát a filmkedvelők szívébe
A 2001-ben bemutatott Moulin Rouge! az élénk jukebox musical, amely a romantikát, a tragédiát és a modern popdalokat ötvöz a párizsi bohém alvilág hátterében. A Baz Luhrmann rendezte film egy fiatal írót, Christiant (Ewan McGregor) követi nyomon, aki beleszeret a ragyogó kabarésztárba, Satine-ba (Nicole Kidman).
Extravagáns vizuális világáról és drámai szerelmi történetéről ismert film gyorsan a 2000-es évek eleji mozi kulturális mérföldkövévé vált. Mivel a film idén ünnepli 25. évfordulóját, nézzük meg, hol tartanak most a felejthetetlen szereplők!
Nicole Kidman mint Satine
Nicole Kidman játszotta Satine-t, a Moulin Rouge ragyogó sztárját, akinek titkos betegsége és Christiannel való tiltott szerelme a film érzelmi magját képezi. Satine arról álmodozik, hogy „igazi színésznő” lesz, miközben a szerelem és a túlélés között vergődik.
2002-ben a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a Golden Globe-díjat a legjobb női főszereplő musical vagy vígjáték kategóriában, és Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában.
A Moulin Rouge! sikere után Kidman is összetett és változatos szerepeket vitt a mozivászonra. Az Órákban Virginia Woolf szerepéért Oscar-díjat nyert, majd olyan projektekben játszott, mint a hátborzongató thriller A másvilág, vagy olyan epikus drámák, mint a Hideg hegy és Ausztrália.
Az elmúlt években az 58 éves színésznő nagy sikert aratott a televízióban, Emmy- és Golden Globe-díjat nyert a Nagy kis hazugságokért, valamint olyan vezető sorozatokért, mint A bukás, Kilenc tökéletes idegen és Special Ops: Lioness. Kidman a színfalak mögött is hatékony producerré vált, segítve számos projektjének megvalósítását. Kidman közel 20 évig volt Keith Urban countryzenész felesége, amíg 2025-ben el nem váltak. Urbannel két lányuk született, emellett Kidmannek két felnőtt gyermeke van előző, 2001-ben véget ért házasságából Tom Cruise-zal.
Ewan McGregor mint Christian
Ewan McGregor Christian szerepét játszotta, az idealista fiatal írót, aki szerelmes lesz Satine-be, és kettejük tragikus történetét meséli el. Szívből jövő zenei alakítása sok rajongónak meglepetést okozott, akik keményebb szerepekből ismerték, mint például az Éjjeliőr a hullaházban és a Tanú szeme. Legismertebb szerepe Obi-Wan Kenobi a Star Wars-előzmény trilógiájában, a szerepet újra eljátszotta a Disney+ sorozatában az Obi-Wan Kenobiban. Egyéb figyelemre méltó projektjei között szerepelnek olyan filmek, mint a Pokolba a szerelemmel, a Trainspotting és a Halston, valamint olyan tévésorozatok, mint a Fargo.
A 54 éves színész 5 gyermek édesapja, akik kapcsán rengetegszer megemlíti, hogy menyire fontosak számára. 1995-ben vette feleségül a francia produkciós tervezőnőt, Eve Mavrakist, akitől két lánya született, Clara és Esther, majd később még két lányt örökbe fogadtak, Jamyant és Anoukot. A pár 2017-ben különvált, és 2020-ban véglegesítették válásukat.
2021-ben született meg ötödik gyermeke, Laurie nevű fia, akit Mary Elizabeth Winstead színésznővel közösen nevelnek. A pár 2022-ben egy kis ceremónián házasodott össze.
Jim Broadbent, mint Harold Zidler
Jim Broadbent hatalmas energiával keltette életre Harold Zidler karakterét, a Moulin Rouge extravagáns és sziporkázó tulajdonosaként, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy megtartsa a klubját. Zidler teátrális és humoros karakter, aki végső soron védelmezi az előadóit.
Broadbent egy elismert brit színész, aki olyan filmekből ismert, mint az Iris, amelyért Oscar-díjat nyert a legjobb mellékszereplő kategóriában, a Bridget Jones naplója, valamint a Harry Potter és a félvér herceg című filmben Slughorn professzorként. Folyamatosan szerepel filmekben és televíziós sorozatokban, többek között a Paddingtonban és a Trónok harcában is.
A 76 éves színész 1987-ben vette el Anastasia Lewis művésznőt, magánéletét nagyrészt titokban tartja.
Richard Roxburgh, mint Monroth herceg
Richard Roxburgh a gazdag és birtokló Monroth herceget alakította, akinek Satine iránti megszállottsága veszélybe sodorja a lány és Christian kapcsolatát. Karaktere a hatalmat, a pénzt és az irányítást képviseli, ellentétben a művészek bohém világával.
A 64 éves színész a Mission: Impossible 2., A szövetség és az ausztrál tévésorozat, a Rake című sorozatból is ismert, ahol Cleaver Greene-t alakította. Az elmúlt években továbbra is az ausztrál televíziós projektekben és filmekben dolgozott, s közben visszatért a színpadra is.
Roxburgh 2004 óta házas, felesége Silvia Colloca színésznő és szakácskönyv-író, három gyermekük van.
John Leguizamo, mint Henri de Toulouse-Lautrec
John Leguizamo Henri de Toulouse-Lautrec karakterét a bohém kör élénk, támogató tagjaként ábrázolta, aki segít Christiannek bejutni a kreatív világukba. Alakítása humorral és érzelemmel töltötte meg a Moulin Rouge művészcsoportját.
Leguizamo hosszú és változatos karriert tudhat maga mögött, többek között ő kölcsönözte hangját Sidnek, a lajhárnak az Jégkorszak című filmekben, és Brunónak a Disney Encanto című filmjében. A 65 éves színész olyan filmekben is szerepelt, mint a Wong Foo, kösz mindent! – Julie Newmar, a John Wick és A Menü.
Leguizamo Justine Maurerel kötött házasságot, akivel két gyermekük született.
Jacek Koman, mint a narkolepsziás argentín
Jacek Koman játszotta a titokzatos narkolepsziás argentin szerepét, akiről leginkább az „El Tango de Roxanne” jelenetben nyújtott drámai alakítása maradt meg a nézők emlékezetében. Bár csak mellékszereplő volt, alakítása a film egyik legemlékezetesebb zenei pillanatává vált.
A 69 éves, lengyel származású színész és zenész jelenleg Ausztráliában dolgozik, olyan projektekben szerepelt, mint a Fenegyerek és a Konklávé. Komannek két gyermeke van Catherine McClements színésznővel – áll a People magazin cikkében.
