Hol tartanak Moulin Rouge! színészei? 25 éve mutatták be a nagy sikerű musicalt

A Moulin Rouge! letette a 2000-es évek mozimérföldkövét, különleges karaktereket életre keltve. De 25 év nagyon sok idő, azóta a sztárok rengeteg mindenen mentek keresztül. Vannak, akik elváltak, néhányan szerepeltek más maradandó alkotásokban is, sokuk díjakat is bezsebelt.

Mint, ahogy Nicole Kidman karaktere a Moulin Rouge!-ban, ő is a való életben kalandos szerelmet élt meg, ami sajnos válással végződött

Fotó: Ozzie B/Northfoto

Moulin Rouge! 21 éve lopta be magát a filmkedvelők szívébe

A 2001-ben bemutatott Moulin Rouge! az élénk jukebox musical, amely a romantikát, a tragédiát és a modern popdalokat ötvöz a párizsi bohém alvilág hátterében. A Baz Luhrmann rendezte film egy fiatal írót, Christiant (Ewan McGregor) követi nyomon, aki beleszeret a ragyogó kabarésztárba, Satine-ba (Nicole Kidman).

Extravagáns vizuális világáról és drámai szerelmi történetéről ismert film gyorsan a 2000-es évek eleji mozi kulturális mérföldkövévé vált. Mivel a film idén ünnepli 25. évfordulóját, nézzük meg, hol tartanak most a felejthetetlen szereplők!

Nicole Kidman mint Satine

Nicole Kidman játszotta Satine-t, a Moulin Rouge ragyogó sztárját, akinek titkos betegsége és Christiannel való tiltott szerelme a film érzelmi magját képezi. Satine arról álmodozik, hogy „igazi színésznő” lesz, miközben a szerelem és a túlélés között vergődik.

2002-ben a filmben nyújtott alakításáért elnyerte a Golden Globe-díjat a legjobb női főszereplő musical vagy vígjáték kategóriában, és Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában.

A Moulin Rouge! sikere után Kidman is összetett és változatos szerepeket vitt a mozivászonra. Az Órákban Virginia Woolf szerepéért Oscar-díjat nyert, majd olyan projektekben játszott, mint a hátborzongató thriller A másvilág, vagy olyan epikus drámák, mint a Hideg hegy és Ausztrália.

Az elmúlt években az 58 éves színésznő nagy sikert aratott a televízióban, Emmy- és Golden Globe-díjat nyert a Nagy kis hazugságokért, valamint olyan vezető sorozatokért, mint A bukás, Kilenc tökéletes idegen és Special Ops: Lioness. Kidman a színfalak mögött is hatékony producerré vált, segítve számos projektjének megvalósítását. Kidman közel 20 évig volt Keith Urban countryzenész felesége, amíg 2025-ben el nem váltak. Urbannel két lányuk született, emellett Kidmannek két felnőtt gyermeke van előző, 2001-ben véget ért házasságából Tom Cruise-zal.