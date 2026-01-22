Ezt nem láttuk jönni: váratlan helyen tűnt fel a válása után Nicole Kidman

Nicole Kidman hihetetlen képet osztott meg Instagram-oldalán, amelyeken lányaival szerepel. A színésznő és countryzenei sztár januárban nyújtották be a bíróságnak a házasság felbontására vonatkozó megállapodást, mindössze három hónappal azután, hogy Kidman hivatalosan is beadta a válókeresetet.

Keith Urban és Nicole Kidman januárban váltak el egymástól – Fotó: Northfoto / Hot! magazin

Nicole Kidman gyerekeivel tölti az idejét

A volt sztárpár nemrégiben egyezségre jutott, és véglegesítették a válásukat. Keith Urban és Nicole Kidman megállapodtak abban, hogy lemondanak minden gyermek- és házastársi tartásdíjról.

A Tökéletes pár sztárja és az 58 éves énekes január 6-án terjesztették be a bíróságon a házasság megszüntetéséről szóló egyezséget, hónapokkal azután, hogy Kidman kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva hivatalosan is elindította a válópert.

A válás után a színésznő a gyermekeivel töltött minőségi időre koncentrál, és egy elképesztő helyszínre látogattak. Egy január 21-én, szerdán megosztott Instagram-bejegyzésben az 58 éves Kidman bepillantást engedett antarktiszi útjába lányai, a 17 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret társaságában.

A színésznő és gyermekei ellátogattak a hetedik kontinensre. Az egyik képen a Babygirl sztárja és lányai piros-fekete ruhában és fekete napszemüvegben láthatók, hogy megvédjék magukat a kontinens zord elemeitől. Egy másik képen az Oscar-díjas színésznő fehér dzsekit és fekete nadrágot visel, miközben egy hajón pózol, a háttérben egy gleccserrel. A színésznő emellett kellemesen töltött időt a hajón egy könyv olvasásával.

Az utazásra azután került sor, hogy egy forrás nemrégiben elárulta, a sztár sok időt tölt a lányaival és imádja a családdal töltött idő – írja a People.