Ben Affleck megszólalt a gyerekei jövőjéről: megdöbbentő, amit mondott

Ben Affleck nem szeretné, ha a Jennifer Garnerrel közös három gyermekük, szüleik nyomdokaiba lépnének. A Rip világpremierjén, január 13-án kedden, nyíltan beszélt három gyermekük – a 13 éves Samuel, a 17 éves Seraphina és a 20 éves Violet – színészi pályájának kilátásairól.

Ben Affleck teret akar adni gyermekeinek

A színész arról beszélt, hogy azt szeretné, ha a három gyermeke maga találná ki, mit akar majd csinálni, mivel akarnak majd foglalkozni.

Ha nyilvános életet élsz, akkor a gyerekeidre is hatással vagy, és ez bonyolult dolog. Tényleg szeretnénk nekik teret adni, hogy kitalálják, mit akarnak csinálni

– idézi a színész szavait a People.

Hozzátette, hogy nem szeretné erőltetni.

„Remélem nem pazarolják el az életüket a színészettel” – közölte.

Az Argo-akció színésze elmondta, hogy gyermekei nevelése mennyiben különbözik az övétől. Szerinte az a küzdelem, az anonimitás és a tény, hogy a semmi közepéről kezdte áldás volt.

Korábbi interjújában elárulta, hogy szerinte Violet az édesanyjára hasonlít, és büszke rá és a többi gyermekére is. Szerinte rendkívül szerencsésnek mondhatja magát. Azt is hozzátette, hogy hagyja őket felnőni, hogy meghozhassák a saját döntéseiket.

Jennifer Garner és Ben Affleck 2005-ben házasodott össze, 2015-ben szakítottak, majd 2018-ban hivatalosan is elváltak útjaik. Jennifer Garner szerint a legnehezebb a válásban a család szétesése volt, és hogy elvesztette Bent és a barátságát.