Ben Affleck megszólalt a gyerekei jövőjéről: megdöbbentő, amit mondott
A Jennifer Garnerrel közös gyermekeiről beszélt. Ben Affleck azt mondta, hogy nem szeretné, ha gyermekei elpazarolnák az életüket.
Ben Affleck nem szeretné, ha a Jennifer Garnerrel közös három gyermekük, szüleik nyomdokaiba lépnének. A Rip világpremierjén, január 13-án kedden, nyíltan beszélt három gyermekük – a 13 éves Samuel, a 17 éves Seraphina és a 20 éves Violet – színészi pályájának kilátásairól.
Ben Affleck teret akar adni gyermekeinek
A színész arról beszélt, hogy azt szeretné, ha a három gyermeke maga találná ki, mit akar majd csinálni, mivel akarnak majd foglalkozni.
Ha nyilvános életet élsz, akkor a gyerekeidre is hatással vagy, és ez bonyolult dolog. Tényleg szeretnénk nekik teret adni, hogy kitalálják, mit akarnak csinálni
– idézi a színész szavait a People.
Hozzátette, hogy nem szeretné erőltetni.
„Remélem nem pazarolják el az életüket a színészettel” – közölte.
Az Argo-akció színésze elmondta, hogy gyermekei nevelése mennyiben különbözik az övétől. Szerinte az a küzdelem, az anonimitás és a tény, hogy a semmi közepéről kezdte áldás volt.
Korábbi interjújában elárulta, hogy szerinte Violet az édesanyjára hasonlít, és büszke rá és a többi gyermekére is. Szerinte rendkívül szerencsésnek mondhatja magát. Azt is hozzátette, hogy hagyja őket felnőni, hogy meghozhassák a saját döntéseiket.
Jennifer Garner és Ben Affleck 2005-ben házasodott össze, 2015-ben szakítottak, majd 2018-ban hivatalosan is elváltak útjaik. Jennifer Garner szerint a legnehezebb a válásban a család szétesése volt, és hogy elvesztette Bent és a barátságát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre