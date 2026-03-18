Európa jövőjét a patrióták fogják alakítani! Andrej Babiš is ott lesz a CPAC Hungary-n
Csehország miniszterelnöke egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. Andrej Babiš is kiáll Magyarország mellett a CPAC Hungary-n.
Dr. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet vezetője, közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt: Andrej Babiš is részt vesz a CPAC Hungary-n!
Andrej Babiš, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója, nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben – fogalmazott Szánthó Miklós, hozzátéve:
A globalista erők őt sem kímélték: kampánya során megtámadták, megpróbálták ellehetetleníteni és elhallgattatni, de nem hátrált meg – rettenthetetlenül ellenállt a globalista nyomásnak, és végül legyőzte ellenfeleit, ahogyan mi is le fogjuk győzni Brüsszel hazai ügynökeit. Márciusban Budapesten, az #CPACHungary színpadán ismét egyértelmű üzenetet küld: Európa jövőjét nem a háborúpárti uniós elitek, hanem a nemzetek és a patrióták fogják alakítani! Fel, győzelemre!
