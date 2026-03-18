„Már nem gondol a balesetére" - visszatért a magyar olimpiai bajnok

Gulyás Michelle győzött a budapesti fedettpályás nemzetközi öttusaviadal női versenyében, ezzel egyben magyar bajnok is lett. A tavaly júliusban kézcsonttörést szenvedett, majd megműtött öttusázó olimpiai bajnok, Gulyás Michelle újpesti vezetőedzője, Tibolya Péter nem tagadta, mindketten várakozással tekintettek a viadal elé.

Gulyás Michelle az ötödik bajnoki címét nyerte Fotó: Nemzeti Sport

Egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ebben közrejátszik az is, hogy Michelle a Szilágyi úti bázison a nemzetközi normáknak megfelelő OCR-akadálypályán gyakorolhat, és már nem gondol a székesfehérvári balesetére. A mostani fizikai számainak összképe jeles. Közismert, az úszás távját 200-ról száz méterre csökkentették, ez Michelle esetében annyi változást jelent, hogy tempózás közben nő izomzata tejsavszintje, elvégre az eddiginél jelentősebb robbanékonyságra van szükség. Vívásában nincs semmi kivetendő, a lövészettel kombinált futása is azt hozta, amire számítottunk, ráadásul mindössze két lövőhibát vétett, ami feltűnően pozitív

- nyilatkozta a Metropolnak a szakember.

Gulyás Michelle jól kezeli lézerfegyverét

Számos öttusázónak számára gondot jelent, hogy a futás közbeni emelkedett pulzusszám miatt megremeg a kéz, emiatt a lézerfegyverrel nem azt az eredményt éri el, ami pihent állapotában megszokott.

Michelle mutatóit, adatait rendszeresen monitorozzuk. Amikor fut, optimális a pulzusa, ami aztán a rutinjával párosulva jó színvonalú lövészetét teszi lehetővé

– érvelt Tibolya Péter, majd hozzátette, az olimpiai bajnoknő remek formájában közrejátszik a fővárosi Emineo magánklinika orvosi teamje, és az UTE-klubigazgató Őze István segítségnyújtása; mások mellett a klinikával kiépített kapcsolat is neki köszönhető.

Gulyás Michelle a verseny után elmondta, a fő cél a versenyrutin visszaszerzése volt

"Nagyon jó érzések vannak bennem, mert olyan edzőkkel dolgozhatok, akik lehetővé teszik a számomra, hogy ilyen eredményeket érjek el. Tíz hónapos versenyszünetet követően a fő cél a versenyrutin visszaszerzése volt. Fokozatosan haladtam előre a selejtezőben és az elődöntőben verejtékes, izzadságos munkával, de ezek a küzdelmek kellettek ahhoz, hogy a döntőben már ilyen formában legyek. Nem hittem, hogy győzni fogok, mert Blanka az utóbbi időben nagyon jó eredményeket ért el, de most a vívásban hibázott, ez is kellett ahhoz, hogy ilyen magabiztosan nyertem. Ez az eredmény lendületet ad a folytatáshoz" - értékelt Gulyás az ötödik bajnoki címe után.