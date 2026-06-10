A világhírű énekesnő egyáltalán nem emlékszik albuma készítésére szülési nehézségei miatt

Ellie Goulding őszintén beszélt a szülés utáni nehézségeiről, és elárulta, hogy egyáltalán nem emlékszik a 2023-as Higher Than Heaven című albumának felvételére. Az énekesnő azután vette fel, hogy 2021-ben megszületett első gyermeke, Arthur.

Ellie Goulding egyetlen dalra sem emlékszik a saját albumáról. Fotó: AFP

Ellie Goulding nem emlékszik az album elkészítésére a szülés utáni nehézségek miatt

A 39 éves énekesnő mindössze egy évvel azután vette fel a Higher Than Heaven dalait, hogy anyuka lett, de elismeri, hogy túl korán rohant vissza a stúdióba, és azóta teljesen elfelejtette az egész élményt.

A sztárnak már két kisgyermeke van, miután márciusban megszületett lánya, Iris, és azt mondja, hogy ezúttal könnyebben tudta összeegyeztetni a munkát és az anyaságot, ami megmagyarázza, miért jelenik meg szeptemberben, mindössze hat hónappal a szülés után a következő albuma, az I Know Too Much.

„A zene és a fellépések azok, amik életben tartanak. Most már két gyermekem van, így amikor először tértem vissza a stúdióba, olyan voltam, mint egy robot. Készítettem egy 2023-as albumot Higher Than Heaven címmel, de nem emlékszem rá” - vallotta be az énekesnő.

Ellie Goulding így folytatta: „Bármelyik nő, aki szült már gyermeket, átérzi azt a szülés utáni fázist, amikor azt kérdezi magától: 'Mi a fene történt velem? Így írtam meg ezeket a dalokat. A minap valaki meghallgatott egy dalt az albumról, és azt mondta: 'Azt hittem, ez mesterséges intelligencia, ez az új divat.' Én pedig úgy éreztem, hogy valahogy így is van, mert egy ideig olyan voltam, mint egy robot, és fogalmam sem volt, mit csinálok.”

Közelgő albuma, amelyet válási albumnak nevezett, miután 2024-ben elvált Caspar Joplingtól, fia, Arthur apjától, várhatóan a házasságuk összeomlását fogja boncolgatni. Az album címadó daláról beszélve elárulta: „Ez valószínűleg a legőszintébb dal, amit valaha írtam."

Az I Know Too Much szeptember 4-én jelenik meg - számolt be róla a Mirror.