Hajmeresztő jelenetek: elképesztő, mit művelt az autós az M7-esen - Videó

Súlyos balesetet rögzített az MKIF egyik forgalomfigyelő kamerája az M7-es autópályán. A felvételen egy kisáruszállító látható, amely a leállósávban próbálta kikerülni a torlódást, majd a terelésnek ütközött, végül pedig egy kamion pótkocsijába csapódott. A balesetben egy embert kórházba szállítottak.

Másodpercek alatt rommá tört a furgon az M7-es autópályán

Fotó: Facebook

Másodpercek alatt rommá tört a furgon az M7-es autópályán

Nem győzik eleget hangsúlyozni a közútkezelők, hogy mennyire veszélyes a sztrádák, illetve autóutak leállósávjain kerülgetni a lassan haladó forgalmat vagy a dugóban álló járműveket. Akit itt előzgetés közben nyakon csípnek a rendőrök, komoly bírságra számíthat. Máskor viszont az élet szól közben, ahogy ebben a megdöbbentő videón is látható, melyet az M7-es autópályán rögzített az MKIF forgalomfigyelő kamerája, írja a Magyar Nemzet.

A veszélyes manőver miatt az autós a kamion pótkocsijába csapódott, ami aztán áthajította az összetört kisáruszállítót a sztráda a középső elválasztó részéig. Hatalmas káosz alakult ki ezután a terelésnél, a mentők pedig egy embert (feltehetően a balesetet okozó autó vezetőjét vagy utasát) kórházba szállították.