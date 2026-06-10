Most érkezett! Eltűnt egy 17 éves fiú - A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Komáromi Rendőrkapitányság kéri, hogy jelentkezzen, aki tud az eltűnt 17 éves fiú hollétéről.

Eltűnt egy 17 éves fiatal

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Eltűnt egy 17 éves fiatal - A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/203/2026. körözési számon eljárást folytat O. Csaba Zs. eltűnése kapcsán. A 17 éves fiú 2026. április 20-án engedély nélkül távozott a bácsalmási gyermekotthonból, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Az eltűnt fiú 180 centiméter magas, szőke hajú és barna szemű. Utolsó ismert ruházata: fehér póló, írja a Police.hu.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.