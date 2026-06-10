Most érkezett! Eltűnt egy 17 éves fiú - A rendőrség a lakosság segítségét kéri
Április 20-án látták utoljára. A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt fiatal fiú megtalálásához.
A Komáromi Rendőrkapitányság kéri, hogy jelentkezzen, aki tud az eltűnt 17 éves fiú hollétéről.
Eltűnt egy 17 éves fiatal - A rendőrség a lakosság segítségét kéri
A Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/203/2026. körözési számon eljárást folytat O. Csaba Zs. eltűnése kapcsán. A 17 éves fiú 2026. április 20-án engedély nélkül távozott a bácsalmási gyermekotthonból, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Az eltűnt fiú 180 centiméter magas, szőke hajú és barna szemű. Utolsó ismert ruházata: fehér póló, írja a Police.hu.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre