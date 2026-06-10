Gelencsér Timi a karjaiban mutatta meg: „Annyira édes”

Gelencsér Timi magyar szépségkirálynő, modell, sportoló, televíziós személyiség, műsorvezető. A 2016-os Miss World Hungary győztese.

Gelencsér Timi / Fotó: TV2

Gelencsér Timi ölbe kapta kiskutyáját

Mint ismert róla, van egy személy, aki az egész szívét betölti. Gelencsér Timi ugyanis kisgyermekeként imádja kiskutyáját Fügét. Nem először mutatta már meg közösségi oldalán a cuki négylábút, de most egy különösen édes fotóval olvasztják meg a rajongók szívét. Nagyon úgy fest ugyanis, hogy Tímeát időként a munkába is elkíséri Füge. A TV2 Mokka műsorának stúdiójában készült róluk a legfrissebb közös fotójuk, amit igaz Timi először csak történetben akart megmutatni, de mivel túl jól sikerült, így egy egész poszt született belőle.

Eredetileg csak storyba terveztem posztolni ezt a fotót, de ANNYIRA ÉDES rajta Füge, hogy muszáj itt hagynom az utókornak

- írta valóban szívmelengető posztjában Gelencsér Timi.