Gelencsér Timi a karjaiban mutatta meg: „Annyira édes”
Hatalmas mosollyal mutatta meg a világnak. Gelencsér Timi büszkén mutatta be.
Gelencsér Timi magyar szépségkirálynő, modell, sportoló, televíziós személyiség, műsorvezető. A 2016-os Miss World Hungary győztese.
Gelencsér Timi ölbe kapta kiskutyáját
Mint ismert róla, van egy személy, aki az egész szívét betölti. Gelencsér Timi ugyanis kisgyermekeként imádja kiskutyáját Fügét. Nem először mutatta már meg közösségi oldalán a cuki négylábút, de most egy különösen édes fotóval olvasztják meg a rajongók szívét. Nagyon úgy fest ugyanis, hogy Tímeát időként a munkába is elkíséri Füge. A TV2 Mokka műsorának stúdiójában készült róluk a legfrissebb közös fotójuk, amit igaz Timi először csak történetben akart megmutatni, de mivel túl jól sikerült, így egy egész poszt született belőle.
Eredetileg csak storyba terveztem posztolni ezt a fotót, de ANNYIRA ÉDES rajta Füge, hogy muszáj itt hagynom az utókornak
- írta valóban szívmelengető posztjában Gelencsér Timi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre