Gelencsér Timinél senki sem ölel szexibben egy fát - Fotó

Gelencsér Timi nemrég az Exatlon Hungary műsorában dobogtatta meg napról-napra az emberek szívét. Nemrég azonban hazaérkezett a Dominikai Köztársaságból, de csak azért, hogy gőzerővel folytassa a munkát. Tímea ugyanis egyből átnyargalt az Újratervezés csapatához, hogy építse és szépítse a házakat a magyar családok számára.

Gelencsér Timi / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Gelencsér Timi imádja a magyar erdőket

Ám a hétvégén azért egy kis időt szakított a pihenésre is. A forró tengerpart után, pedig nem máshol keresett szellemi és lelki feltöltődést, mint egy gyönyörű magyar erdőben. Gelencsér Timinél nincs szebb látvány, ahogy karcsú termetével odasimul a vaskos fához. A kép apropója mellett sem lehet szó nélkül elmenni, ugyanis a Madarak és Fák napja alkalmából készítette el.

Ma van a fák napja 🌳 És bár imádom a pálmafákat, számomra a Magyarországon található, nyugalmat árasztó erdőnél nincs szebb.

- írta megható bejegyzésében Gelencsér Timi.