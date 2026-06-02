Közel 2 milliót csalt ki a nyugdíjastól egy pofátlan csaló
Egy soproni nyugdíjas volt az áldozata egy információs rendszer felhasználásával elkövetett bűncselekménynek.
Mintegy 1,8 millió forintos kárt okozott a tettes egy férfinak, amikor május 26-án felhívta, és pénze befektetésére vette rá. Az idős sértett a telefonáló instrukciói alapján járt el, ezzel tudtán kívül egy távoli hozzáférést lehetővé tevő programot telepített a számítógépére, ami aktiválása után hozzáférést engedett a számlájához. Ezt követően több ugyanilyen befektetési ajánlattal keresték meg ismeretlenek, és a számláihoz csaltak ki hozzáférést. A nyugdíjas május 29-én kereste fel a bankfiókját, és kiderült, hogy nagy összegű pénzt emeltek le a számlájáról, így tudatosult benne, hogy csalás áldozatává vált.
Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság a Mátrix Projekten belül, büntetőeljárás keretében vizsgálja - adott tájékoztatást a rendőrség.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadjuk meg az alábbi tanácsokat:
- Pénz átadása vagy befektetése előtt mindig kérjen pénzügyi tanácsot egy független féltől, szakértőtől!
- Utasítsa el a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is!
- Óvakodjon a jövőbeli csalásoktól! Ha egyszer már befektetési csalás áldozatává vált, a csalók valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más bűnözőknek!
- Értesítse a rendőrséget, ha arra gyanakszik, hogy csalás áldozatává vált!
Mindig gyanakodj, ha:
- az a megérzése támad, hogy ez „túl szép, hogy igaz legyen”;
- a közösségi médiában újra és újra találkozik ezekkel a hirdetésekkel;
- folyamatosan kapja a kéretlen telefonhívásokat;
- gyors megtérülést ígérnek és biztosítják arról, hogy a befektetés biztonságos;
- az ajánlat csak korlátozott ideig él, kimaradhat, lemaradhat róla;
- az ajánlat csak önnek érhető el, és megkérik, hogy senkinek se szóljon róla!
