Közel 2 milliót csalt ki a nyugdíjastól egy pofátlan csaló

Mintegy 1,8 millió forintos kárt okozott a tettes egy férfinak, amikor május 26-án felhívta, és pénze befektetésére vette rá. Az idős sértett a telefonáló instrukciói alapján járt el, ezzel tudtán kívül egy távoli hozzáférést lehetővé tevő programot telepített a számítógépére, ami aktiválása után hozzáférést engedett a számlájához. Ezt követően több ugyanilyen befektetési ajánlattal keresték meg ismeretlenek, és a számláihoz csaltak ki hozzáférést. A nyugdíjas május 29-én kereste fel a bankfiókját, és kiderült, hogy nagy összegű pénzt emeltek le a számlájáról, így tudatosult benne, hogy csalás áldozatává vált.

Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság a Mátrix Projekten belül, büntetőeljárás keretében vizsgálja - adott tájékoztatást a rendőrség.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadjuk meg az alábbi tanácsokat:

Pénz átadása vagy befektetése előtt mindig kérjen pénzügyi tanácsot egy független féltől, szakértőtől!

Utasítsa el a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is!

Óvakodjon a jövőbeli csalásoktól! Ha egyszer már befektetési csalás áldozatává vált, a csalók valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más bűnözőknek!

Értesítse a rendőrséget, ha arra gyanakszik, hogy csalás áldozatává vált!

