Közel 2 milliót csalt ki a nyugdíjastól egy pofátlan csaló

Egy soproni nyugdíjas volt az áldozata egy információs rendszer felhasználásával elkövetett bűncselekménynek.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.02. 15:40
Módosítva: 2026.06.02. 15:44
Mintegy 1,8 millió forintos kárt okozott a tettes egy férfinak, amikor május 26-án felhívta, és pénze befektetésére vette rá. Az idős sértett a telefonáló instrukciói alapján járt el, ezzel tudtán kívül egy távoli hozzáférést lehetővé tevő programot telepített a számítógépére, ami aktiválása után hozzáférést engedett a számlájához. Ezt követően több ugyanilyen befektetési ajánlattal keresték meg ismeretlenek, és a számláihoz csaltak ki hozzáférést. A nyugdíjas május 29-én kereste fel a bankfiókját, és kiderült, hogy nagy összegű pénzt emeltek le a számlájáról, így tudatosult benne, hogy csalás áldozatává vált.

Közel 2 milliót csalt ki a nyugdíjastól egy pofátlan csaló / Fotó: Pexels

Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság a Mátrix Projekten belül, büntetőeljárás keretében vizsgálja - adott tájékoztatást a rendőrség. 

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadjuk meg az alábbi tanácsokat:

  • Pénz átadása vagy befektetése előtt mindig kérjen pénzügyi tanácsot egy független féltől, szakértőtől!
  • Utasítsa el a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is!
  • Óvakodjon a jövőbeli csalásoktól! Ha egyszer már befektetési csalás áldozatává vált, a csalók valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más bűnözőknek!
  • Értesítse a rendőrséget, ha arra gyanakszik, hogy csalás áldozatává vált!

Mindig gyanakodj, ha:

  • az a megérzése támad, hogy ez „túl szép, hogy igaz legyen”;
  • a közösségi médiában újra és újra találkozik ezekkel a hirdetésekkel;
  • folyamatosan kapja a kéretlen telefonhívásokat;
  • gyors megtérülést ígérnek és biztosítják arról, hogy a befektetés biztonságos;
  • az ajánlat csak korlátozott ideig él, kimaradhat, lemaradhat róla;
  • az ajánlat csak önnek érhető el, és megkérik, hogy senkinek se szóljon róla!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
