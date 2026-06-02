Kiszivárogtak a részletek, durvul a Fradi és az MLSZ háborúja

A napokban a labdarúgó-NB I-ben szereplő klubok képviselőit fogadta a Magyar Labdarúgó-szövetség. A megbeszélésen téma volt a szövetség „magyarszabálya”, mely az előző szezonban is több vitát kiváltott. Az ajánlás lényege, hogy a klubok csak úgy jutnak közel 500 millió forintos bevételhez, ha minden egyes meccsen egyszerre legalább 5 magyar pályán van. A Ferencvárosnál emiatt egy éve tiltakoznak, a mostani szigorítás azonban végleg bezárja a kiskapukat.

A Fradiban Mariano Gómez (jobbra) szerepét is érintheti a magyarszabály szigorítása (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

A Nemzeti Sport szerint a jövőben csakis az számíthat magyar labdarúgónak, aki az adott pillanatban a szabályok szerint alkalmas arra, hogy a nemzeti válogatottban is szerepeljen. Nos, a Ferencváros ezzel kapásból elveszít két embert, s további két, tervezett honosításnak sem lenne már haszna.

Magyarszabály: Nem lehetnek magyarok a Fradi légiósai

Ha hivatalos lesz az MLSZ szabályozása, akkor kapásból nem számít magyarnak Mariano Gómez, aki, noha csak fél éve van Magyarországon, de kapott már állampolgárságot. A válogatottsághoz a FIFA szabályozása szerint öt év kell az adott országban, az argentin védő szerepeltetése tehát még négy és fél esztendeig nem lehetséges. Az erdélyi középpályás, a román-magyar kettős állampolgárságú Corbu Marius is lekerül a listáról, mivel vele a román válogatott keretében számolnak.

További két, tervezett honosítás is okafogyottá válhat. A horvát Franko Kovacevic, noha nagymamája révén lehetne magyar, de azt korábban megmondta, a válogatott szinten csak a horvát érdekli. Kristoffer Zachariassen hiába igazolt öt éve Magyarországra, ő már szerepelt a norvég nemzeti csapatban, így a magyar együttes az ő esetében nem jöhet számításba.

Az már most borítékolható, hogy az új szabályozás még jobban kiélezi a Fradi és az MLSZ közötti, eddig sem laza konfliktust.

Kik lehetnek magyar válogatottak?

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) három pontban kimondja, milyen esetben játszhatnak honosított labdarúgók egy „idegen ország” válogatottjában: