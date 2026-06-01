A rosszaság bók? Meglepő dolgot mondott a gyermekpszichológus

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 18:00
gyermek szülő viselkedés jelentés

Anyukák! Bizonyára ismerős, amikor gyermeked valóságos kis angyal a férjed mellett, de amint veled van, mintha egy csapásra ördögfiókává változott volna, olyan rossz. Egy gyermekpszichológus szerint meglepő magyarázat létezik arra, miért éppen az édesanyjuk mellett válnak kifejezetten rosszá a gyerekek.

A gyermekpszichológus elárulta, miért pont az édesanyja mellett igazán a rossz gyerek
Fotó: freepik.com/Képünk illusztráció

Ezért rossz a gyerek az édesanyja mellett – a gyermekpszichológus szerint

Természetesen attól még nem lesz rossz szülő egy édesanya, ha a gyereke éppen mindig mellette viselkedik kisördögként. Anyaként már eleve rengeteg terhet cipelnek a nők, és persze az apák is kiveszik a részüket a családi munkamegosztásban, de kétségtelenül más a kapcsolatuk a gyermekükkel, mint az édesanyáknak.

A tudomány szerint a gyermekek annál a személynél mutatják meg a valódi énjüket, akinél a legkomfortosabban érzik magukat.

Rengeteg energia kell ahhoz, hogy valaki »jól viselkedjen« és betartsa a szabályokat, főleg kisgyermekeknél. Amikor hazaérnek, egyszerűen kiengedik a gőzt

– idézi a Life.hu Heather Wittenberg gyermekpszichológus szavait.

Ez minden emberrel nagyjából így van egyébként, hogy amellett engedjük el magunkat a leginkább, akivel a legjobban érezzük magunkat. Fontos megemlíteni, hogy ebből a rosszasághullámból az apa is bőven kaphat, annak ellenére, hogy különbözik a két szülő vagy sem. De az anyukák általában szenzitívebbek, gondoskodóbbak, így tökéletesek arra, hogy a gyerek az összes stresszt bombaként rájuk szabadítsa.

Így tehát ez nem rossz, pont ellenkezőleg. Sőt, akár egyfajta bókként is tekinthet az anyuka a gyereke rosszaságára – derül ki a gyermekpszichológus szavaiból. Merthogy a gyerek nem azért rossz, hogy bosszantsa vagy felidegesítse az édesanyját, hanem így jelzi: ő egy olyan biztos pont a gyermek életében, akiben megbízik és mer önmaga lenni. Pontosan tudja, hogy az édesanyja akkor is szeretni fogja, ha a legrosszabb oldalát mutatja. 

 

