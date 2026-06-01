Ál-NAV-osok fosztottak ki két szolnoki nőt

6,5 milliós átverés. NAV-nyomozónak adták ki magukat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 17:01
Módosítva: 2026.06.01. 17:12
Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek károsítottak meg két szolnoki nőt. Az egyik „ál-NAV-ost” a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közleményben az MTI-vel.

NAV munkatársainak adták ki magukat
Fotó: Gé

Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek ékszereket vittek el két szolnoki nő otthonából

A tájékoztatás szerint május 26-án délután két, magát NAV-nyomozónak kiadó férfi jelent meg egy szolnoki családi háznál, ahol „házkutatás” címén egyikük átkutatta az ingatlant, majd gáz-riasztó fegyvert, illetve arany ékszereket vettek magukhoz – írták.

A sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, ennek hangot is adtak, végül a két férfi csaknem 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott – olvasható a közleményben.

A károsultak bejelentését követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen.

Közölték, a nyomozók kétrendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
