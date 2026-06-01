Ál-NAV-osok fosztottak ki két szolnoki nőt

Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek károsítottak meg két szolnoki nőt. Az egyik „ál-NAV-ost” a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közleményben az MTI-vel.

NAV munkatársainak adták ki magukat

Fotó: Gé

Magukat a NAV munkatársainak kiadó ismeretlenek ékszereket vittek el két szolnoki nő otthonából

A tájékoztatás szerint május 26-án délután két, magát NAV-nyomozónak kiadó férfi jelent meg egy szolnoki családi háznál, ahol „házkutatás” címén egyikük átkutatta az ingatlant, majd gáz-riasztó fegyvert, illetve arany ékszereket vettek magukhoz – írták.

A sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, ennek hangot is adtak, végül a két férfi csaknem 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott – olvasható a közleményben.

A károsultak bejelentését követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen.

Közölték, a nyomozók kétrendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.