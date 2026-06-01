Szürketaxitól a taxisblokádon át az Uberig – 113 éves a taxizás Budapesten

A budapesti taxizás története 113 éve, 1913. június 1-jén kezdődött el, amikor megtették első útjukat az első hivatalos taxik a fővárosban. Az elmúlt több mint 100 év alatt sok fontos mérföldkövet értek el a járművek, ezt foglaljuk most össze!

A budapesti taxisoknak egyenruhát kellett viselnie

Így indultak el a taxik Magyarországon

A taxizás Magyarországra késve érkezett és zötyögősen indult. Haltenberger Samu, a Műegyetem mérnöke kezdeményezte a taxik bevezetését, miután látta, milyen nagy igény volt már rá akkor is. 1912-ben nagy tervekkel indultak neki a projektnek, több vállalattal és csaknem 300 autóval, 1913 elején érkezett meg a minisztériumi javaslat a viteldíjszabásra, ezt követően állhattak elő a taxisok.

Három vállalat kapott taxiengedélyt: MARTA (Magyar Automobil RT., Arad) 300, a Benz és a Magyar Lloyd Automobil és Motorgyár Rt. pedig 150-150 kocsit állíthatott forgalomba. Az autók megvoltak, már csak sofőrök hiányoztak, így létrehoztak egy állami sofőriskolát, ahol a képzés elvégzését követően lehetett kapni engedélyt a taxik vezetésére. 1913. június 1-jén délelőtt indultak el az első taxik, 20 Marta és 5 Benz autó szállította az utasokat 1 koronás alapdíjjal. Valóban nagy igény volt a taxik felé, emiatt őszre már 100 taxi tartozott a flottához. Az első világháború keresztbe tett a taxizásnak, ugyanis 1917-re csupán nyolc kocsinak kellett fuvaroznia az összes fővárosi utast.

A húszas évekre több taxitársaság is létrejött, ezért a különböző cégeket más-más színnel jelölték: a Marta-Benz egyesülése volt a „szürketaxi”, mellette létezett még piros és kék taxi. A második világháborút megelőzően kicsivel több mint 1500 taxi üzemelt, de 1945 januárjában mindössze hat kocsival indult meg újra a taxizás.

A kommunista rendszerben az államosítás következtében nagy fordulat érte a taxikat, egy vállalat alatt állt minden jármű, már ami maradt a háború előtti flottából. Az autóhiány enyhítésére bevezették a Renault és Skoda járműveket, amelyekhez később kapcsolódtak a Pobedák, a Wartburgok, a Warszavák és a Moszkvicsok, így a hatvanas években újra nagy taxiflotta állt a főváros rendelkezésére. Ez lett az államosítás eredménye, de ez sem enyhített a kapacitáshiányon. A nyolcvanas években engedélyezték végre a magántaxizást, majd megjelentek új társaságok is a piacon, mint a Budataxi, a City Taxi vagy a Rádió Taxi. Ki ne emlékezne a híres 1990-es taxisblokádra, ami szintén nagy mérföldköve volt a magyar taxizásnak. A négynapos tüntetés alatt teljesen megbénult a ország, miután a benzinárak drasztikusan megemelkedtek. A kormány és a taxisok végül megegyeztek egy 12 forintos kompenzációban, de az egész ország feszülten figyelte, mi fog történni.