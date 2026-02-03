Droszttól a blokádig: A budapesti taxisok mozgalmas évszázada képekben

A budapesti taxizás története nem egy unalmas ipartörténeti tanulmány, hanem egy vérbeli pesti kalandregény. Minden 1913. június 1-jén kezdődött, amikor az Autótaxi Rt. 25 szürke gépkocsival megjelent az utcákon. Akkoriban ez még igazi luxusnak számított: a sofőrök egyenruhában, kesztyűben várták a pesti urakat és hölgyeket. A híres droszt-rendszer is ekkoriban indult hódító útjára, nevét egy német mérnökről, Theodor Drostról kapva.

A taxisofőrök egyenruhában, kesztyűben várták a pesti urakat és hölgyeket / Fotó: Fortepan / Kurutz Márton

A "kockás taxik" világa

A második világháború után a taxizás is állami kézbe került. Jöttek a Pobedák, a Moszkvicsok, majd a korszak abszolút sztárja: a Volga. A 60-as években annyira kevés volt a kocsi, hogy évente több százezer hívás maradt teljesítetlenül. A taxis ekkor vált igazi "kiskirállyá": ő döntötte el, kit visz el, és ki az, aki maradhat a járdaszegélyen. A 70-es és 80-as években megjelentek a Zsigulik majd a Ladák, a pesti éjszaka pedig elképzelhetetlen volt a kocsik tetején villogó "szabad" jelzés nélkül.

A "maszek" robbanás és a nagy blokád

Az igazi fordulat 1982-ben következett be, amikor engedélyezték a maszek taxizást. Hirtelen mindenki taxis akart lenni: a tanárok másodállásban, a kalandorok főállásban űzték az ipart. A szakma legnagyobb, történelmi jelentőségű pillanata azonban 1990 októberében jött el: a brutális benzináremelés elleni tiltakozásul a taxisok országszerte lezárták a hidakat és utakat. A Taxisblokád négy napra megállította az országot, és örökre beírta a sofőröket a magyar politika történetébe.

A 90-es évek vadnyugata

A rendszerváltás utáni években gombamód szaporodtak a társaságok. Ez volt a pesti taxizás vadnyugati korszaka: a „hiénák” és a mezítlábas taxisok kora, amikor még nem volt egységes tarifa, és egy reptéri fuvar árából akár egy kisebb használt autót is lehetett venni. A 2000-es évekre a technológia is megérkezett: megjelentek az első GPS-alapú rendszerek és a bankkártyás fizetés, lezárva egy korszakot, ahol még a térkép és a CB-rádió volt a sofőr legjobb barátja.

Tudtad, hogy az 1920-as években Budapesten több taxi volt az utcákon, mint New Yorkban?

