Droszttól a blokádig: A budapesti taxisok mozgalmas évszázada képekben

Budapest utcái sosem aludtak, és erről leginkább a taxik kerekei gondoskodtak. A taxisok régen egyenruhában, kesztyűben várták az utasokat, majd jöttek a '70-es évek a legendás Zsigulikkal. A taxisok nemcsak utasokat, hanem titkokat, pletykákat és egy egész korszak hangulatát szállították. Nosztalgiázz velünk!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 16:30
A budapesti taxizás története nem egy unalmas ipartörténeti tanulmány, hanem egy vérbeli pesti kalandregény. Minden 1913. június 1-jén kezdődött, amikor az Autótaxi Rt. 25 szürke gépkocsival megjelent az utcákon. Akkoriban ez még igazi luxusnak számított: a sofőrök egyenruhában, kesztyűben várták a pesti urakat és hölgyeket. A híres droszt-rendszer is ekkoriban indult hódító útjára, nevét egy német mérnökről, Theodor Drostról kapva.

Már 1915-ben is gördültek taxik Budapest utcáin.
A taxisofőrök egyenruhában, kesztyűben várták a pesti urakat és hölgyeket  / Fotó: Fortepan / Kurutz Márton

A "kockás taxik" világa

A második világháború után a taxizás is állami kézbe került. Jöttek a Pobedák, a Moszkvicsok, majd a korszak abszolút sztárja: a Volga. A 60-as években annyira kevés volt a kocsi, hogy évente több százezer hívás maradt teljesítetlenül. A taxis ekkor vált igazi "kiskirállyá": ő döntötte el, kit visz el, és ki az, aki maradhat a járdaszegélyen. A 70-es és 80-as években megjelentek a Zsigulik majd a Ladák, a pesti éjszaka pedig elképzelhetetlen volt a kocsik tetején villogó "szabad" jelzés nélkül.

A "maszek" robbanás és a nagy blokád

Az igazi fordulat 1982-ben következett be, amikor engedélyezték a maszek taxizást. Hirtelen mindenki taxis akart lenni: a tanárok másodállásban, a kalandorok főállásban űzték az ipart. A szakma legnagyobb, történelmi jelentőségű pillanata azonban 1990 októberében jött el: a brutális benzináremelés elleni tiltakozásul a taxisok országszerte lezárták a hidakat és utakat. A Taxisblokád négy napra megállította az országot, és örökre beírta a sofőröket a magyar politika történetébe.

A 90-es évek vadnyugata

A rendszerváltás utáni években gombamód szaporodtak a társaságok. Ez volt a pesti taxizás vadnyugati korszaka: a „hiénák” és a mezítlábas taxisok kora, amikor még nem volt egységes tarifa, és egy reptéri fuvar árából akár egy kisebb használt autót is lehetett venni. A 2000-es évekre a technológia is megérkezett: megjelentek az első GPS-alapú rendszerek és a bankkártyás fizetés, lezárva egy korszakot, ahol még a térkép és a CB-rádió volt a sofőr legjobb barátja.

Tudtad, hogy az 1920-as években Budapesten több taxi volt az utcákon, mint New Yorkban? 

A képre kattintva megtekintheted a galériánkat!

Budapest utcái sosem aludtak, és erről leginkább a taxik kerekei gondoskodtak. A szürke MARTA-któl a legendás „kockalámpás” Ladákig a taxisok nemcsak utasokat, hanem titkokat, pletykákat és egy egész korszak hangulatát szállították. Megnéztük, hogyan vált a budapesti taxizás úri passzióból nemzeti ellenállássá, majd a vadkapitalizmus játszóterévé a 2000-es évek küszöbén.

Droszttól a blokádig: A budapesti taxisok bűnös és dicső évszázada

