Forradalmi bejelentés: kiderült, mikor lesznek önvezető robotaxik Budapesten!
Palkovics László, mesterséges intelligenciáért és technológiai fejlesztésekért felelős kormánybiztos egy interjúban bejelentette, hogy nemsokára önvezető taxik jelenhetnek meg Budapest utcáin. A robotaxik már 2026 végén szolgálatba állhatnak a fővárosban.
Palkovics László az Infórádió Aréna című műsorában jelentette be, hogy az év második felében sofőr nélküli taxiszolgáltatás indulhat Budapesten. Így 2026 végén már bárki hívhat robotaxit a fővárosban.
A robotaxik tesztüzemmódban indulnak el Budapesten
Palkovics azt is elmondta, hogy a ZalaZOne technológiai központ és tesztpálya koordinálja a projektet.
A tervek szerint közbeszerzés keretében három járművet szereznek be. Két teljesen önvezető autót, valamint egy térképező járművet. Az utóbbi feladata a budapesti utak és forgalmi viszonyok részletes feltérképezése lesz. Az így szerzett adatok segítségével akarják létrehozni azt az adatbázist, ami majd az önvezető robotaxikat segíti a mindennapos közlekedésben.
Az önvezető taxi szolgáltatás így kezdetben két autóval indulna el. Az első időszak azonban kísérleti jellegű lesz, vagyis az új személyszállító rendszer tesztelése lesz a legfontosabb feladat. Az elsődleges cél most az önvezető technológia valós környezetben történő kipróbálása és a tapasztalatok gyűjtése.
A robotaxikban így az első időszakban lesz egy biztonsági vezető is, aki szükség esetén be tud avatkozni.
Az önvezető robotaxikat bárki hívhatja majd a megfelelő alkalmazásokon keresztül, akárcsak a mostani taxikat. Palkovics László kiemelte, hogy számítanak a budapestiek aktív részvételére az önvezető taxik tesztelésében. Szerinte csak valódi utasok mellett gyűlhetnek össze azok a tapasztalatok, amik segítségével elindulhat később egy kiterjedt robotaxi szolgáltatás Magyarországon.
