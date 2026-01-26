Forradalmi bejelentés: kiderült, mikor lesznek önvezető robotaxik Budapesten!

Palkovics László az Infórádió Aréna című műsorában jelentette be, hogy az év második felében sofőr nélküli taxiszolgáltatás indulhat Budapesten. Így 2026 végén már bárki hívhat robotaxit a fővárosban.

A legfejlettebb csúcstechnológiával megtámogatott robotaxik érkeznek Budapestre Fotó: AFP

A robotaxik tesztüzemmódban indulnak el Budapesten

Palkovics azt is elmondta, hogy a ZalaZOne technológiai központ és tesztpálya koordinálja a projektet.

A tervek szerint közbeszerzés keretében három járművet szereznek be. Két teljesen önvezető autót, valamint egy térképező járművet. Az utóbbi feladata a budapesti utak és forgalmi viszonyok részletes feltérképezése lesz. Az így szerzett adatok segítségével akarják létrehozni azt az adatbázist, ami majd az önvezető robotaxikat segíti a mindennapos közlekedésben.

A kezdeti időszakban két robotaxi fog szolgálatba állni Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az önvezető taxi szolgáltatás így kezdetben két autóval indulna el. Az első időszak azonban kísérleti jellegű lesz, vagyis az új személyszállító rendszer tesztelése lesz a legfontosabb feladat. Az elsődleges cél most az önvezető technológia valós környezetben történő kipróbálása és a tapasztalatok gyűjtése.

A robotaxikban így az első időszakban lesz egy biztonsági vezető is, aki szükség esetén be tud avatkozni.

Az önvezető robotaxikat bárki hívhatja majd a megfelelő alkalmazásokon keresztül, akárcsak a mostani taxikat. Palkovics László kiemelte, hogy számítanak a budapestiek aktív részvételére az önvezető taxik tesztelésében. Szerinte csak valódi utasok mellett gyűlhetnek össze azok a tapasztalatok, amik segítségével elindulhat később egy kiterjedt robotaxi szolgáltatás Magyarországon.