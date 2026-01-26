RETRO RÁDIÓ

Forradalmi bejelentés: kiderült, mikor lesznek önvezető robotaxik Budapesten!

Palkovics László, mesterséges intelligenciáért és technológiai fejlesztésekért felelős kormánybiztos egy interjúban bejelentette, hogy nemsokára önvezető taxik jelenhetnek meg Budapest utcáin. A robotaxik már 2026 végén szolgálatba állhatnak a fővárosban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 20:10
robotaxi hamarosan Budapest

Palkovics László az Infórádió Aréna című műsorában jelentette be, hogy az év második felében sofőr nélküli taxiszolgáltatás indulhat Budapesten. Így 2026 végén már bárki hívhat robotaxit a fővárosban. 

robotaxi
A legfejlettebb csúcstechnológiával megtámogatott robotaxik érkeznek Budapestre Fotó: AFP

A robotaxik tesztüzemmódban indulnak el Budapesten

Palkovics azt is elmondta, hogy a ZalaZOne technológiai központ és tesztpálya koordinálja a projektet. 

A tervek szerint közbeszerzés keretében három járművet szereznek be. Két teljesen önvezető autót, valamint egy térképező járművet. Az utóbbi feladata a budapesti utak és forgalmi viszonyok részletes feltérképezése lesz. Az így szerzett adatok segítségével akarják létrehozni azt az adatbázist, ami majd az önvezető robotaxikat segíti a mindennapos közlekedésben. 

robotaxi
A kezdeti időszakban két robotaxi fog szolgálatba állni Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az önvezető taxi szolgáltatás így kezdetben két autóval indulna el. Az első időszak azonban kísérleti jellegű lesz, vagyis az új személyszállító rendszer tesztelése lesz a legfontosabb feladat. Az elsődleges cél most az önvezető technológia valós környezetben történő kipróbálása és a tapasztalatok gyűjtése. 

A robotaxikban így az első időszakban lesz egy biztonsági vezető is, aki szükség esetén be tud avatkozni. 

Az önvezető robotaxikat bárki hívhatja majd a megfelelő alkalmazásokon keresztül, akárcsak a mostani taxikat. Palkovics László kiemelte, hogy számítanak a budapestiek aktív részvételére az önvezető taxik tesztelésében. Szerinte csak valódi utasok mellett gyűlhetnek össze azok a tapasztalatok, amik segítségével elindulhat később egy kiterjedt robotaxi szolgáltatás Magyarországon. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
