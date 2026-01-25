RETRO RÁDIÓ

Hogyan építsünk ki egy egyszerű mentális egészséget támogató rutint télen is?

A mentális egészségünkre az év minden szakaszában fontos odafigyelni, különösen a téli hónapokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 12:30
Módosítva: 2026.01.25. 13:46
mentális egészség tippek-tanácsok tél

A téli sötétség, a hideg és a bezártság sokak számára kifejezetten megterhelő. Ebben az időszakban sokan tapasztalnak lehangoltságot vagy akár depresszív tüneteket, ezért a téli hónapokban kiemelten fontos odafigyelni a mentális egészség megőrzésére.

6 tipp, amelyekkel létrehozhatunk egy mentális egészséget támogató rutint
Nem szabad elhanyagolni a mentális egészséget téln sem – Fotó: Shutterstock

1. Rövid séták a szabadban

Télen kevesebb napfényhez férünk hozzá. A fényterápia a szezonális depresszió egyik kulcsfontosságú kezelési módja. A napfény és a gyengéd mozgás, például egy séta kombinálása szív- és érrendszeri előnyökkel járhat, és kismértékű dopaminemelést okozhat a mindennapi életben.

2. Vezess naplót

A hálanapló írása jól dokumentált módja a stressz csökkentésének és pozitívabb szemléletmódhoz vezethet. Ha időt szánsz arra, hogy mindennap leírj három dolgot, amiért hálás vagy, vagy három apró győzelmet, amit elértél, azzal támogatod a stressz csökkenését.

3. Végezz tudatos légzést

Nagymértékben ajánlják a tudatos légzést eszközként a stressz és nyomasztó érzések kezelésére. Egy ötperces légzőgyakorlat segíthet kitisztítani a mentális feszültséget a szervezetünkből.

4. Hetente találkozz emberekkel

A társas visszahúzódás gyakori télen, különösen akkor, ha az időjárás korlátozza a találkozókat. A heti kávézás a barátokkal vagy egy hobbicsoport azonban segíthetnek ellensúlyozni az elszigeteltséget.

5. Mozogj otthon

Már a rövid időszakos fizikai aktivitás is támogatja a hangulatot, az alvást és az energiaszintet. A mozgás remek hangulatjavító a szürke és borongós téli hónapokban is.

6. Rutin elalvás előtt

A pszichológusok azt javasolják, hogy lefekvés előtti szervezzünk rutinokat, mint például a lámpák lekapcsolása, olvasás és enyhe nyújtás, hogy támogassák a test természetes elnyugvását – írja a KVIA.com.

 

